"ยศกร" ซัดฟรีคิกสุดงาม "ช้างศึก" เฉือน "เสือเหลือง" 1-0 ทะลุชิงฯ เวียดนาม บอลชายซีเกมส์

ฟุตบอลชายในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เป็นการแข่งขันในรอบตัดเชือก 4 ทีมสุดท้าย "ช้างศึก" ทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของ "โค้ชวัง" ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล ลงเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน พบ "เสือเหลือง" มาเลเซีย
ปรากฎว่าเกมนี้ "ช้างศึก" ได้ประตูออกนำ 1-0 อย่างรวดเร็วในนาที่่ 8 จากลูกฟรีคิกสุดสวยของ ยศกร บูรพา และกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ ช่วยให้ ไทย เฉือนชนะ มาเลเซีย ที่เหลือผู้เล่น 10 คน ตั้งแต่ครึ่งแรก หวุดหวิด
จากชัยชนะในเกมนี้ทำให้ ไทย ตบเท้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ เวียดนาม ที่เอาชนะ ฟิลิปปินส์ มา 2-0 โดยจะฟาดแข้งในวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น.