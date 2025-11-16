ไทยจัดวิ่งคบเพลิงซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ครั้งประวัติศาสตร์ พร้อมกัน 4 จังหวัด

วิ่งคบเพลิงซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 จัดยิ่งใหญ่ 4 เมืองเจ้าภาพ กรุงเทพฯ, ชลบุรี, สงขลา และนครราชสีมา งานพิธีการหลักที่กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานอัญเชิญไฟเข้าพิธี โดย ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.วิ่งไม้แรก ด้านนักกีฬาทีมชาติ คนดังจากหลากหลายวงการเข้าร่วมคับคั่ง สร้างกระแส และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ที่กำลังจะเริ่มขึ้น โดยซีเกมส์ จะเปิดฉากด้วยพิธีเปิด 9 ธันวาคมนี้
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี และสงขลา ล่าสุดเมื่อ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้จัดงาน “วิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์” เปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ - อาเซียนพาราเกมส์ 2025
จากทั้ง 4 พื้นที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, นครราชสีมา และสงขลา
งานนี้นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร นักกีฬา บุคคลดังที่มีชื่อเสียงทั่วฟ้าเมืองไทย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ในส่วนของพิธีหลัก ซึ่งจัดที่กรุงเทพฯ ภายในลานหน้าอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก พิธีเริ่มต้นด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนอัญเชิญคบเพลิงจาก 11 ประเทศ จุดไฟ จากตะเกียงส่งต่อสู่นักวิ่งไม้แรก ออกสตาร์ตสู่เส้นทางประวัติศาสตร์
ภายหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าสู่พิธีการ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับหน้าที่วิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์ไม้แรก จากบริเวณจุดสตาร์ท ที่กกท. จากนั้นได้ออกวิ่งประมาณ 8 นาที ก่อนส่งไม้ผลัดต่อให้กับ “น้องเอสที” วารีรยา สุขเกษม นักกีฬาสเก็ตบอร์ด วิ่งคบเพลิงเป็นไม้ที่ 2 ส่วนไม้ที่ 3 เป็น ”หยู“ บัลลังก์” ทับทิมแดง และ บัวขาว บัญชาเมฆ เป็นผู้วิ่งคบเพลิงไม้ที่ 4
จากนั้นคบเพลิงถูกส่งต่อให้กับนักกีฬา ผู้บริหาร บุคคลดัง ผลัดเปลี่ยนกันมาวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์ซีเกมส์ 2025 เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันไปทั่วพื้นที่กรุงเทพฯทั้งตลอดช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวมมีนักวิ่งคบเพลิงทั้งสิ้น 73 ไม้ ระยะทางรวม 67 กม. ขณะเดียวกันในพื้นที่อีก 3 เมืองเจ้าภาพ อย่าง ชลบุรี, สงขลา และนครราชสีมา ก็มีการจัดงานในลักษณะเดียวกันด้วย ซึ่งงานยิ่งใหญ่และเป็นไปอย่างคึกคักเช่นกัน
สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เตรียมจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม นี้ โดยพิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ชิงชัย 574 เหรียญทอง ใน 50 ชนิดกีฬา 3 กีฬาสาธิต (กีฬาทางอากาศ, จานร่อน, ชักเย่อ) และกีฬาส่งเสริมมูลค่า 1 ชนิด (ศิลปะการต่อสู้แบบผสม หรือ MMA) และจะมีพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเช่นกัน ส่วนกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะมีขึ้นที่นครราชสีมา ระหว่าง 20-26 มกราคม 2569 ชิงชัยรวม 536 เหรียญทอง จาก 19 ชนิดกีฬา