เดือดแน่ มนัญชญา ปะทะ ซุปตาร์ฟิลิปปินส์ ชิงเหรียญทองเทนนิสหญิงเดี่ยวซีเกมส์

การแข่งขันเทนนิส กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2568 ไฮไลท์ที่ ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ "ไหม" มนัญชญา สว่างเเก้ว นักเทนนิสทีมชาติไทยจากสิงห์บุรี มือวาง 3 และ มือ 238 ของโลก พบกับ เจนิซ เชน ทีมชาติอินโดนีเซีย มือวาง 2 และมือ 53 ของโลก
แม้เป็นรองด้วยอันดับโลก แต่ มนัญชญา ไม่หวั่น สู้เต็มที่เพื่อประเทศไทย ผ่านไป 9 เกม มนัญชญา นำ 5-4 จากนั้น เจนิซ เชน ออกมาเสิร์ฟ ทว่า เล่นพลาด ในขณะที่ ไหม ยังทำได้ดี ก่อนเบรกเกมเสิร์ฟสาวอินโดฯ และเอาชนะเซตแรกไปด้วยสกอร์ 6-4
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างเซตแรก เจนิซ เชน ได้ขอพบนักกายภาพบำบัด เนื่องจากมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ และหลังจากจบเซตแรก เจนิซ เชน ได้แจ้งต่อกรรมการผู้ตัดสินขอถอนตัวออกจากการแข่งขัน เพราะหายใจไม่ทัน
มนัญชญา จะชิงชนะเลิศกับ อเล็กซานดร้า เอียล่า ซูเปอร์สตาร์ของฟิลิปปินส์ มือวาง 1 และมือ 52 ของโลก ที่ตัดเชือกชนะ "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ สาวไทย มือ 510 ของโลก 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-4
สำหรับคู่ชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว จะมีขึ้นในวันที่ 18 ธ.ค. 2568 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี