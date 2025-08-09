สองโปรนำร่วม พีไอเอฟ ลอนดอนฯ รอบแรก “อัญชิสา” ตาม 4 สโตรค

อัญชิสา อุตมะ มืออันดับ 51 เลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ ประเดิม 2 อันเดอร์พาร์ 71 รั้งอันดับ 15 ร่วม ในวันแรกของศึก “พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามเซนทูเรียน คลับ พาร์ 73 ในเมืองเซนต์อัลยันส์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีสกอร์ตามหลัง อเล็กซานดร้า สเวน นักกอล์ฟจากหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐฯ และลอร่า ฟูเอนสติค โปรสาวชาวเยอรมัน 4 สโตรค
เลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ จัดการแข่งขัน พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งเป็นรายการที่ 3 ของ พีไอเอฟ โกลบอล ซีรีส์ 2025 ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 48 ล้าน และประเภททีม 4 คน ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือราว 16 ล้านบาท โดยมีนักกอล์ฟสาวจากทั่วโลกลงแข่งขัน 104 คน เป็นผู้เล่นชาวไทย 4 คน ได้แก่ แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ, มายด์-ตรีฉัฐ จีนกลับ, เอพริล-ชนกนันท์ อังกุรเศรณี และ แจน-อัญชิสา อุตมะ
เปิดฉากวันแรก โปรแจน-อัญชิสา อุตมะ นักกอล์ฟสาวจากลพบุรี ปิดเกมด้วยเบอร์ดี้ในหลุมสุดท้าย รวมกับอีก 3 เบอร์ดี้ในรอบหลุมแรก แต่เสียไป 2 โบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 71 อยู่ในกลุ่มอันดับ 15 ร่วมับ เซลีน บูติเยร์ มือ 17 ของโลกจากฝรั่งเศส และผู้เล่นอีก 12 คน
ขณะที่ตำแหน่งผู้นำเป็นของ อเล็กซานดร้า สเวน นักกอล์ฟจากหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐฯ มือ 69 เลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ และลอร่า ฟูเอนสติค มือ 32 ของทัวร์จากเยอรมนี ที่ยิงอีเกิ้ลได้ที่หลุม 1 พาร์ 5 เหมือนกัน รวมกับอีก 5 เบอร์ดี้ เสียหนึ่งโบกี้ในหลุมเดียวกันที่หลุม 11 พาร์ 3 ขึ้นนำร่วมด้วยสกอร์คนละ 6 อันเดอร์พาร์ 67
อัญชิสา อุตมะ มืออันดับ 51 เลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ ซึ่งปีที่แล้วถอนตัวเนื่องจากบาดเจ็บข้อมือซ้าย เผยหลังเกมว่า “วันนี้ลมไม่แรงมาก และเราค่อนข้างรู้จักกับสนาม รู้ว่าจะต้องตีอย่างไร และซ้อมตามที่ได้เคยเล่นมา ก็เล่นได้ตามแผน อาจมีพัตต์ที่ค่อนข้างยากเพราะกรีนสปีดเร็ว ทำให้พัตต์ไกลๆ ค่อนข้างยาก แต่โดยรวมก็เก็บได้ ส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บก็ยังมีอยู่บ้างเพราะแฟร์เวย์ค่อยข้างแข็ง เวลาตีลงไปอาจมีกระตุกบ้างเล็กน้อย ทำให้การตีขึ้นกรีนอาจจะยาก แผนพรุ่งนี้คือช็อตแรกต้องวางตัวให้อยู่ในแฟร์เวย์ก่อน ก็จะทำให้ช็อตบนกรีนง่ายขึ้น”
ทางด้าน คาร์โลตา ซิกันดา โปรสาวมือ 24 ของโลกจากสเปน หวดเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 68 เท่ากับ เคียร่า ทัมบูร์ลินี่ มือ 8 เลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ ตามมาที่อันดับ 3 ร่วมด้วยสกอร์ไล่จี้สองผู้นำเพียงสโตรคเดียว โดยมี มิมี่ โรดส์ ผู้นำอันดับเงินรางวัลสะสมออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ของเลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ ตามมาในกลุ่มอันดับ 5 ร่วมด้วยสกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 69
ส่วนผู้เล่นสาวไทยอีก 3 คน เอพริล-ชนกนันท์ อังกุรเศรณี ตีเข้ามา 1 อันเดอร์พาร์ 72 อยู่อันดับ 29 ร่วม, มายด์-ตรีฉัฐ จีนกลับ อดีตมือหนึ่งเลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ ปี 2023 ทำอีเวนพาร์ 73 อยู่อันดับ 37 ร่วม และแพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ โปรมือ 41 ของโลก เครื่องยังไม่ร้อน ตีเกิน 1 โอเวอร์พาร์ 74 อยู่อันดับ 52 ร่วม
ขณะที่ประเภททีม ปรากฎว่าทีมนาดูวด์ ที่นำโดย นาสตา นาดูวด์ โปรมือ 15 ของทัวร์จากฝรั่งเศส ขึ้นนำด้วยสกอร์ 18 อันเดอร์พาร์ 128 โดยมีทีมของ เซลีน บูติเยร์ เพื่อนร่วมชาติ ที่มี ชนกนันท์ อังกุรเศรณี เป็นหนึ่งในสมาชิกทีม ตามมาเป็นอันดับสองด้วยสกอร์ตามหลังเพียงแต้มเดียว ทางด้านทีมของ ปภังกร ธวัชธนกิจ อยู่ในอันดับ 24 ร่วมด้วยสกอร์ 8 อันเดอร์พาร์ 138
สำหรับกอล์ฟรายการ พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ ประเภททีมคิดคะแนนหลังจากจบรอบสองรวม 36 หลุม และผู้เล่นที่มีสกอร์รวมท็อป 60 และเสมอจะได้เข้าไปเล่นในรอบสามหรือรอบสุดท้าย เพื่อหาแชมป์ประเภทบุคคลต่อไป