“หย่าหนี” คืนสู่สังเวียนเลดีส์ ยูโรเปี้ยนฯ ที่อังกฤษ

เจิ้ง หย่าหนี อดีตมือหนึ่งของโลกชาวไต้หวัน เจ้าของแชมป์เมเจอร์ 5 รายการ พร้อมหวนคืนสู่สังเวียนเลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ อีกครั้งในศึก “พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ” ประชันผู้เล่นฝีมือดีของทัวร์ ที่สนามเซนทูเรียน คลับ ในเมืองเซนต์อัลยันส์ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคมนี้
กอล์ฟ พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ เป็นรายการที่ 3 ของ พีไอเอฟ โกลบอล ซีรีส์ 2025 โดยประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 48 ล้าน และประเภททีม 4 คน รวม 26 ทีม ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือราว 16 ล้านบาท มีโปรสาวชั้นนำของโลกที่ได้รับเชิญให้แข่งขันร่วมกับผู้เล่นในเลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ รวม 104 คน
สำหรับผู้เล่นที่น่าจับตามองในรายการนี้ หนึ่งในนั้นคือ เจิ้ง หย่าหนี นักกอล์ฟชื่อดังจากไต้หวันอย่าง เจ้าของแชมป์อาชีพรวม 27 ครั้ง แม้ว่าชัยชนะครั้งล่าสุดทำไว้เมื่อปี 2014 ก่อนหยุดพักไปสามปีตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2024 เนื่องจากอาการบาดเจ็บและการผ่าตัดสะโพกหลายครั้ง แต่ตอนนี้เจ้าตัวกำลังมุ่งมั่นในการกลับมาลงสังเวียนแข่งขันอีกครั้ง โดยล่าสุดทำผลงานได้ดีเมื่อผ่านตัดตัวในรายการ เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น เมเจอร์หญิงสุดท้ายของปีที่เวลส์
อดีตมือหนึ่งของโลกวัย 36 ปี กล่าวว่า “ดีใจมากที่ได้กลับมาเล่นเลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ ได้พบนักกอล์ฟหน้าเก่าๆ อีกครั้ง ฉันคิดว่าทัวร์นี้กำลังเติบโตขึ้นมาก ที่นี่อากาศก็ดี และสนามก็ยอดเยี่ยมมาก สัปดาห์ที่แล้วเล่นได้พัฒนาขึ้นมาก ทำให้สัปดาห์นี้รู้สึกมั่นใจมากขึ้น ฉันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษ ฉันแค่อยากสนุกกับเกมของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเล่นอย่างมีความสุข เพื่อดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมา โฟกัสกับการเล่นทีละช็อต และไม่ต้องกังวลมากเกินไป แต่แน่นอนว่าทุกคนต้องการคว้าแชมป์ และฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย แต่ในขณะเดียวกัน ฉันก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้แชมป์ก็มีความสุข เพราะความกดดันมันทำให้ฉันพลาดอะไรไปเยอะ แค่อยากท้าทายตัวเองว่าจะทำได้ไหม”
ในส่วนของนักกอล์ฟไทยลงแข่งขัน 4 คนได้แก่ แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ, มายด์-ตรีฉัฐ จีนกลับ, เอพริล-ชนกนันท์ อังกุรเศรณี และ แจน-อัญชิสา อุตมะ ที่จะลงประชันฝีมือกับนักกอล์ฟฝีมือดีจากทั่วโลกนำโดย สองโปรเจ้าถิ่นอย่าง ชาร์ลีย์ ฮัลล์ มือ 10 โลก และ จอร์เจีย ฮอลล์ มือ 107 โลก รวมถึง เซลีน บูติเยร์ มือ 17 ของโลกจากฝรั่งเศส และคาร์โลตา ซิกันดา โปรสาวมือ 24 ของโลกจากสเปน
ทั้งนี้ หย่าหนี ได้รับเลือกจาก เอมม่า สปิทส์ กัปตันทีมชาวออสเตรีย เข้าร่วมทีมเช่นเดียวกับ ตรีฉัฐ จีนกลับ อดีตมือหนึ่งเลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ ปี 2023 และเคลซี่ เบนเนทท์ จากออสเตรเลีย