“ฮัลล์” นำทัพนักกอล์ฟเจ้าถิ่นลุ้นแชมป์ พีไอเอฟ ลอนดอนฯ ในบ้าน

ชาร์ลีย์ ฮัลล์ โปรสาวชาวอังกฤษ มืออันดับ 10 ของโลก นำทัพนักกอล์ฟเจ้าถิ่นลงแข่งขันศึก พีไอเอฟ โกลบอล ซีรีส์ รายการ “พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามเซนทูเรียน คลับ ในเมืองเซนต์อัลยันส์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะเปิดฉากดวลวงสวิงรอบแรกในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคมนี้
เลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ จัดการแข่งขัน พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งเป็นรายการที่ 3 ของ พีไอเอฟ โกลบอล ซีรีส์ 2025 แข่งขันระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคมนี้ โดยโดยมีนักกอล์ฟ 104 คน ลงแข่งขัน ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 48 ล้าน และประเภททีม 4 คน รวม 26 ทีม ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือราว 16 ล้านบาท
ล่าสุดชาร์ลีย์ ฮัลล์ นักกอล์ฟสาวชาวอังกฤษมือ 10 ของโลก ซึ่งเพิ่งทำผลงานเยี่ยมรั้งรองแชมป์ในการแข่งขันเมเจอร์รายการ เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น ที่เวลส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เจ้าตัวเผยว่า “ฉันรู้สึกดีที่จะได้เริ่มต้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ฉันเล่นได้ดีมากในสองรอบสุดท้ายที่เวลส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ตอนที่ลงเล่นไม่ได้ฟิตอย่างที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากป่วยและปวดหลัง และยังรู้สึกว่ากอล์ฟลิงค์ยากมากและไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของฉันเลย จึงมักจะรู้สึกประหม่าในสัปดาห์นั้น แต่โค้ชและทีมงานช่วยกันทำงานอย่างหนักเพื่อให้ฉันมาถึงจุดนี้ ต้องยกเครดิตให้พวกเขาจริงๆ ฉันหยุดพักเมื่อวันอังคารเพราะเหนื่อยสุดๆ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในบ้านเกิด เลยตั้งตารอมากๆ”
สำหรับผลงานของ ฮัลล์ ครองแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ 2 รายการ และแชมป์เลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ 4 รายการ รวมถึงคว้าแชมป์รายการ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ ที่ริยาด เมื่อปลายปี 2024 โดยล่าสุดเกือบได้ลุ้นแชมป์เมเจอร์รายการ เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น ที่เวลส์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจบด้วยสกอร์พ่ายต่อ มิยู ยามาชิตะ จากญี่ปุ่น เพียงสองสโตรค
นอกจากนี้ยังผู้เล่นเจ้าถิ่นฝีมือที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้อย่าง มิมี่ โรดส์ ผู้นำอันดับเงินรางวัลสะสมออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ของเลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ ขณะนี้ม คาร่า เกนเนอร์ แชมป์ที่โมร็อกโกเมื่อต้นปี รวมถึง แอนนาเบล ฟูลเลอร์ และ ฮานน่าห์ สกรีน สองโปรสาวดาวรุ่ง ที่พร้อมเต็มที่ในการลงเล่นในบ้านสัปดาห์นี้
กอล์ฟรายการ พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ ประเภททีมคิดคะแนนหลังจากจบรอบสองรวม 36 หลุม และผู้เล่นที่มีสกอร์รวมท็อป 60 และเสมอจะได้เข้าไปเล่นในรอบสามหรือรอบสุดท้าย เพื่อหาแชมป์ประเภทบุคคลต่อไป