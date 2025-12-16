ทัพนักบิด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” กวาดรางวัล FMSCT Champion Awards 2025

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ตอกย้ำความเป็นผู้นำของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างต่อเนื่อง จากผลงานในฤดูกาล 2025 ด้วยความสำเร็จในการคว้าชัยชนะในสนามแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมทั้งการก้าวกระโดดสำคัญในการพัฒนาเยาวชนนักแข่งของไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีความพร้อมในการเป็นนักกีฬาอาชีพ ผ่านโครงการและหลักสูตรการฝึกสอน พร้อมทั้งขยายศักยภาพให้กับทีมแข่งและแม็คคานิกส์ของไทย สร้างความแข็งแกร่งและอนาคตให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ในงาน FMSCT Champion Awards 2025 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ ดอนเมือง
งาน FMSCT Champion Awards 2025 พิธีมอบรางวัลแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันรถจักรยายนต์ที่รับรองโดยสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (รักษาการ)รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงานพร้อมเป็นผู้มอบรางวัลนักกีฬาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ร่วมกับคุณธงชัย วงษ์สวรรค์ ประธานสมาพันธ์ (FMSCT) และนายกสมาคมฯ (MSAT) ทีม “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” กวาดรางวัลจากความสำเร็จในการแข่งขันรวมถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย สะท้อนผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการวางรากฐานพัฒนานักบิด สนับสนุนเยาวชนนักแข่งไทย รวมถึงมอบโอกาสในการลงสนามแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักแข่งที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ และรายการที่ลงแข่งขัน ดังนี้
ประเภทโมโตครอส
จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ รายการ FMSCT Thailand Motocross 2025
• แชมป์ประเทศไทย รุ่น Premier MX-1 (อายุ 23 - 50 ปี)
• แชมป์ประเทศไทย รุ่น Pro MX-2 (อายุ 17 - 23 ปี)
ประเภทโร้ดเรซซิ่ง
สมเกียรติ จันทรา
• 2025 FIM GRAND PRIX WORLD CHAMPIONSHIP – MotoGP
ธัชกร บัวศรี
• 2025 FIM GRAND PRIX WORLD CHAMPIONSHIP - Moto3
ธนฉรรต ประทุมทอง
• 2025 Asia Talent Cup
• All Japan Championship - J GP 3
นพรุธพงษ์ บุญประเวศ
• 2025 Asia Talent Cup
• All Japan Championship - J GP 3
เตชินท์ อินทร์อภัย
• All Japan Championship - J GP 3
• MAM Malaysia Championship / Honda Thailand Talent Cup
นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์
• 2025 FIM GRAND PRIX WORLD CHAMPIONSHIP - Moto2
• FIM World Endurance Championship 2025
• 2025 Asia Roadracing Championship
• All Japan Championship
ธนัช ละอองปลิว
• 2025 Asia Roadracing Championship
กฤษฎา ธนโชติ
• 2025 Asia Roadracing Championship
จักรีภัทร พฤฒิสาร
• 2025 Asia Roadracing Championship
ณภัทร จาตูม
• 2025 Asia Roadracing Championship
• MAM Malaysia Superbike Championship / Honda Thailand Talent Cup
ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร
• 2025 Asia Talent Cup
• 2025 Asia Roadracing Championship
• 2025 Suzuka Sunday Road Race
• MAM Malaysia Superbike Championship / Honda Thailand Talent Cup
ปองคุณ เอี่ยมน้อย
• 2025 Suzuka Sunday Road Race
• MAM Malaysia Superbike Championship / Honda Thailand Talent Cup
ไฮไลท์สำคัญสำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ประเภทโมโตครอส FMSCT Thailand Motocross 2025 ยกระดับรุ่นท็อปสุด Premier MX-1 ด้วยรถแข่งพิกัด 450 ซีซี เพื่อทัดเทียมกับการแข่งขันระดับโลก ฮอนด้าคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์แรกด้วยผลงานของ จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ และรถแข่ง Honda CRF450R ขณะที่ทางเรียบนั้น “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย ด้วยการเป็นนักแข่งไทยคนแรกที่ลงแข่งขันในรุ่นโมโตจีพีแบบเต็มฤดูกาล พร้อมกับเก็บคะแนนสะสมได้ถึง 7 แต้ม ทำผลงานตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในการมีนักแข่งไทยลงแข่งขันในรุ่นโมโตจีพีในปี 2025
ขณะที่ผลงานสำคัญอีกด้านของ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” คือการสนับสนุนนักแข่งเยาวชนของไทย เพื่อก้าวขึ้นเป็นนักแข่งที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเป็นนักบิดอาชีพ ผ่านโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะดรีม” มีการฝึกสอนที่เป็นระบบ มีการลงสนามที่ปลอดภัยด้วยรถแข่งมาตรฐานการแข่งขัน พร้อมทั้งเสริมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้เป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการยกระดับมอเตอร์สปอร์ตให้สามารถขึ้นไปต่อสู้กับประเทศชั้นนำของวงการมอเตอร์สปอร์ตโลกในอนาคต
