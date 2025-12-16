xs
ทัพนักบิด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” กวาดรางวัล FMSCT Champion Awards 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ตอกย้ำความเป็นผู้นำของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างต่อเนื่อง จากผลงานในฤดูกาล 2025 ด้วยความสำเร็จในการคว้าชัยชนะในสนามแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมทั้งการก้าวกระโดดสำคัญในการพัฒนาเยาวชนนักแข่งของไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีความพร้อมในการเป็นนักกีฬาอาชีพ ผ่านโครงการและหลักสูตรการฝึกสอน พร้อมทั้งขยายศักยภาพให้กับทีมแข่งและแม็คคานิกส์ของไทย สร้างความแข็งแกร่งและอนาคตให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ในงาน FMSCT Champion Awards 2025 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ ดอนเมือง

งาน FMSCT Champion Awards 2025 พิธีมอบรางวัลแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันรถจักรยายนต์ที่รับรองโดยสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (รักษาการ)รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงานพร้อมเป็นผู้มอบรางวัลนักกีฬาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ร่วมกับคุณธงชัย วงษ์สวรรค์ ประธานสมาพันธ์ (FMSCT) และนายกสมาคมฯ (MSAT) ทีม “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” กวาดรางวัลจากความสำเร็จในการแข่งขันรวมถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย สะท้อนผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการวางรากฐานพัฒนานักบิด สนับสนุนเยาวชนนักแข่งไทย รวมถึงมอบโอกาสในการลงสนามแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักแข่งที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ และรายการที่ลงแข่งขัน ดังนี้

ประเภทโมโตครอส

จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ รายการ FMSCT Thailand Motocross 2025

• แชมป์ประเทศไทย รุ่น Premier MX-1 (อายุ 23 - 50 ปี)

• แชมป์ประเทศไทย รุ่น Pro MX-2 (อายุ 17 - 23 ปี)



ประเภทโร้ดเรซซิ่ง

สมเกียรติ จันทรา

• 2025 FIM GRAND PRIX WORLD CHAMPIONSHIP – MotoGP



ธัชกร บัวศรี

• 2025 FIM GRAND PRIX WORLD CHAMPIONSHIP - Moto3



ธนฉรรต ประทุมทอง

• 2025 Asia Talent Cup

• All Japan Championship - J GP 3



นพรุธพงษ์ บุญประเวศ

• 2025 Asia Talent Cup

• All Japan Championship - J GP 3



เตชินท์ อินทร์อภัย

• All Japan Championship - J GP 3

• MAM Malaysia Championship / Honda Thailand Talent Cup



นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์

• 2025 FIM GRAND PRIX WORLD CHAMPIONSHIP - Moto2

• FIM World Endurance Championship 2025

• 2025 Asia Roadracing Championship

• All Japan Championship





ธนัช ละอองปลิว

• 2025 Asia Roadracing Championship



กฤษฎา ธนโชติ

• 2025 Asia Roadracing Championship



จักรีภัทร พฤฒิสาร

• 2025 Asia Roadracing Championship



ณภัทร จาตูม

• 2025 Asia Roadracing Championship

• MAM Malaysia Superbike Championship / Honda Thailand Talent Cup


ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร

• 2025 Asia Talent Cup

• 2025 Asia Roadracing Championship

• 2025 Suzuka Sunday Road Race

• MAM Malaysia Superbike Championship / Honda Thailand Talent Cup

ปองคุณ เอี่ยมน้อย

• 2025 Suzuka Sunday Road Race

• MAM Malaysia Superbike Championship / Honda Thailand Talent Cup

ไฮไลท์สำคัญสำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ประเภทโมโตครอส FMSCT Thailand Motocross 2025 ยกระดับรุ่นท็อปสุด Premier MX-1 ด้วยรถแข่งพิกัด 450 ซีซี เพื่อทัดเทียมกับการแข่งขันระดับโลก ฮอนด้าคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์แรกด้วยผลงานของ จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ และรถแข่ง Honda CRF450R ขณะที่ทางเรียบนั้น “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย ด้วยการเป็นนักแข่งไทยคนแรกที่ลงแข่งขันในรุ่นโมโตจีพีแบบเต็มฤดูกาล พร้อมกับเก็บคะแนนสะสมได้ถึง 7 แต้ม ทำผลงานตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในการมีนักแข่งไทยลงแข่งขันในรุ่นโมโตจีพีในปี 2025

ขณะที่ผลงานสำคัญอีกด้านของ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” คือการสนับสนุนนักแข่งเยาวชนของไทย เพื่อก้าวขึ้นเป็นนักแข่งที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเป็นนักบิดอาชีพ ผ่านโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะดรีม” มีการฝึกสอนที่เป็นระบบ มีการลงสนามที่ปลอดภัยด้วยรถแข่งมาตรฐานการแข่งขัน พร้อมทั้งเสริมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้เป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการยกระดับมอเตอร์สปอร์ตให้สามารถขึ้นไปต่อสู้กับประเทศชั้นนำของวงการมอเตอร์สปอร์ตโลกในอนาคต

แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์
