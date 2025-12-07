“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” กวาด “ดับเบิ้ลวินเนอร์” โฮมเรซ “ชิพ-นครินทร์" บิดนำม้วนเดียวจบ “มิกซ์-ธนัช" แชมป์ SS600 ARRC

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” พาเหรดคว้าโพเดียม ตอกย้ำศักยภาพการเป็นทีมแข่งชั้นนำของไทย ส่งทัพนักบิดยอดฝีมือลงสนามพร้อมอาวุธคู่ใจ Honda CBR Series นำทีมโดย “ชิพ-นครินทร์” ในรุ่น เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) ทำผลงานลุ้นแชมป์จนถึงเรซสุดท้าย คว้าวินเนอร์โฮมเรซไปครอง พร้อมควง “มิกซ์-ธนัช” ในการแข่งขันรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ปลดล็อคชัยชนะแรกของ The Next Successor ไทยสำเร็จ ขณะที่ดาวรุ่งไวล์ดการ์ดทำผลงานใน เอเชีย โปรดักชั่น 250 (AP250) “อุ้ม-นพรุธพงษ์” ที่ทำการลงแข่งขันเพียงครั้งแรกในรายการ คว้าดับเบิ้ลโพเดียม ในศึกความเร็วชิงแชมป์เอเชีย รายการ FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 6 เรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
รุ่น เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) ยอดนักบิดไทย “ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ควบ Honda CBR1000RR-R หมายเลข 41 มุ่งมั่นและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด ออกสตาร์ตจากกริดที่ 3 ก่อนรีดความเร็วขึ้นมาเป็นผู้นำได้ทันทีตั้งแต่ต้นเกม ซึ่งนักแข่งไทยพยายามยืดช่องว่างหนีออกไปเพื่อปิดโอกาสที่คู่แข่งจะขึ้นมาต่อสู้ได้ บวกเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดได้อย่างต่อเนื่อง บิดทะยานแบบม้วนเดียวจบ ผ่านธงตราหมากรุกคว้าชัยชนะไปครองได้สำเร็จ เก็บวินเนอร์ที่ 3 คว้ารองแชมป์ประจำปีให้กับตัวเอง และ ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ในการลงสนามแข่งขันรุ่นใหญ่สุดเป็นซีซั่นแรก พร้อมกับการพัฒนาเพื่อคว้าแชมป์อีกครั้งในซีซั่นต่อไป
รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ส่งดาวรุ่ง The Next Successor ของไทยลงสนามกับยอดรถแข่ง Honda CBR600RR สร้างผลงานปลดล็อคสำคัญในซีซั่นนี้ จาก “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 ที่ออกสตาร์ตจากกริดที่ 4 บวกความเร็วมาต่อสู้ในแถวหน้าที่มีหัวแถวของเอเชียและนักบิดประสบการณ์ระดับโลกต่อสู้กันหลายคัน ดาวรุ่งไทยไล่แซงขึ้นมาเป็นผู้นำ ยอดดาวรุ่งไทยปักหลักต่อสู้ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยบวกความเร็วขึ้นมาชิงจังหวะกันถึงโค้งสุดท้าย ทะยานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 พาธงชาติไทยและเสียงเพลงชาติไทยกระหึ่มสนามโฮมเรซ
ขณะที่ 2 เพื่อนร่วมทีม “ไฮเปค” กฤษฎา ธนโชติ หมายเลข 18 ออกสตาร์ตจากกริดที่ 11 แม้ต้องรับโทษลองแล็ป แต่มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ ยกระดับความเร็วไล่แซงคู่แข่งขึ้นมาคว้าอันดับที่ 6 ได้สำเร็จ โดยมี “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 เริ่มต้นการแข่งขันจากอันดับที่ 18 ขึ้นมาคว้าอันดับที่ 9
ด้านรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 (AP250) สองดาวรุ่งไวล์ดการ์ดก้าวข้ามขีดจำกัดของประสบการณ์อีกครั้งด้วยการขึ้นมาดวลความเร็วกับนักบิดแถวหน้า โดย “อุ้ม” นพรุธพงษ์ บุญประเวศ ที่ขี่ CBR250RR หมายเลข 20 เริ่มต้นจากกริดสตาร์ตที่ 5 เริ่มต้นออกสตาร์ต บวกความเร็วแซงคู่แข่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โชว์ความมุ่งมั่นไล่ลดช่องว่างจากกลุ่มนำขึ้นมาทันในช่วง 3 รอบสุดท้ายร่วมต่อสู้เพื่อลุ้นชัยชนะในเรซ ซึ่งมีการชิงจังหวะกันถึงโค้งสุดท้าย ก่อนที่ดาวรุ่งไทย “อุ้ม-นพรุธพงษ์” จะทะยานตัวแข่งคู่กายคว้าอันดับที่ 2 ขยับผลงานอีกครั้งในเรซนี้พร้อมกับพาธงชาติไทยขึ้นโพเดียมได้สำเร็จอีกครั้ง
ทางด้านของดาวรุ่งทีมเมท "เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 12 เริ่มต้นการแข่งขันจากกริดสตาร์ตที่ 21 เปิดโหมดบุกแบบไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีคู่แข่งระดับนานาชาติ ไล่แซงขึ้นมาอยู่กลุ่มหัวแถวได้สำเร็จ ก่อนยกระดับผลงานได้อีกขั้นด้วยการคว้าอันดับที่ 5 มาครอง
“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” กับฤดูกาลที่สุดท้าทายในการแข่งขันรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2025 ด้วยการลงแข่งขัน ASB1000 รุ่นใหญ่ที่สุดด้วยนักแข่งและทีมแม็คคานิกซ์ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นปีแรก ทำผลงานได้น่าประทับใจ ด้วยการลุ้นแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ของนักบิดไทย ขณะที่ SS600 ดัน The Next Successor ลงปะทะคันเร่งกับหัวแถวเอเชียและระเบิดผลงานคว้าวินเนอร์และโพเดียมมาครอง รวมถึง AP250 ที่ได้ส่งดาวรุ่งไทยลงสนามด้วยสิทธิ์ไวล์ดการ์ด ขึ้นไปต่อสู้แถวหน้าเอเชียก่อนทำผลงานขึ้นโพเดียมได้สำเร็จ ด้วยตัวแข่ง Honda CBR Series ตอกย้ำศักยภาพและความเป็นผู้นำของมอเตอร์สปอร์ตไทยในการแข่งขัน รวมถึงการมุ่งมั่นพัฒนานักแข่งไทยของ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์”
