“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” พร้อมทัพ Honda CBR Series “ชิพ-นครินทร์” นำทัพลุย ARRC 2025 สนามที่ 2

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เดินหน้าสร้างผลงานต่อเนื่อง ในการแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2025 นักบิดไทยผงาดคว้าชัยชนะได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อหน้ากองเชียร์สนามแรก ขณะที่มิติการพัฒนานักแข่งส่งมอบโอกาสให้ดาวรุ่งนักแข่งไทยได้ลงเก็บประสบการณ์พร้อมสร้างผลงาน เพื่อผลักดัน The Next Successor รุ่นต่อไปให้กับมอเตอร์สปอร์ตไทย โดยมีคิวการแข่งขันสนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน นี้ ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซียนายเฉลิมพล ครองสุขเลิศ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหารกีฬายานยนต์ เผยว่า “สำหรับ รายการ Asia Road Racing พวกเราทีมฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในสนามแรก โดยเฉพาะ "ชิพ-นครินทร์" ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าดับเบิ้ลวินเนอร์ 2 เรซติด ในโฮมเรซรุ่นใหญ่สุดของรายการอย่าง เอเชียซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) กวาด 50 คะแนนเต็มตั้งแต่สนามแรก ส่วนรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) "มิกซ์-ธนัช" และ "ไฮเปค-กฤษฎา" ก็สร้างผลงานได้ดีเช่นกัน ซึ่ง มิกซ์ เองก็เกือบจะคว้าโพเดียมในรุ่นนี้ได้สำเร็จ จากการจบที่ 4 ในเรซแรก สำหรับสนามที่ 2 นี้ที่เซปัง มาเลเซีย ทีมเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ และยังได้ “ข้าวกล้อง- จักรีพัฒน์” ที่ได้รับบาดเจ็บจากสนามแรกกลับมาร่วมลงแข่งด้วย โดยเรามีเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์ และ โพเดียม กลับมาฝากแฟนๆชาวไทยให้ได้ แต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร เป้าหมายสูงสุดของทีมฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ คือ การเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักแข่งและทีมงาน ให้สามารถพัฒนาทักษะต่างๆ สำหรับการแข่งขันในระดับสูง รวมถึงการเรียนรู้ และถ่ายทอด การทำงานของนักแข่งและทีมงานไปสู่ Next Successors ที่จะก้าวขึ้นมาต่อไปในอนาคตอีกด้วย”ผลคะแนนสะสม รุ่น เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) รุ่นใหญ่ที่สุดแรงที่สุดของรายการ “ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ และยอดรถแข่ง New Honda CBR1000RR-R หมายเลข 41 ที่ระเบิดผลงานต่อหน้ากองเชียร์ชาวไทยในสนามแรก ด้วยการครองเหมาชัยชนะได้ทั้ง 2 เรซ เก็บ 50 คะแนนเต็มรั้งอันดับที่ 1 ในตารางคะแนนสะสมด้วยทีมไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้านรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) อีกรุ่นท็อปของการแข่งขันระดับเอเชีย ดันนักบิดดาวรุ่ง The Next Successor ลงทำผลงานด้วยรถแข่ง New Honda CBR600RR ประกอบด้วย "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 รั้งท็อป 5 ตารางคะแนนสะสม มี 23 คะแนน คู่กับ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 ที่ลงแข่งขันคลาสนี้เป็นฤดูกาลแรก เก็บคะแนนได้ทั้งสองเรซ รั้งท็อป 10 ตารางคะแนนสะสม มี 13 คะแนน และ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 จะลงแข่งขันสนามนี้หลังจากได้รับบาดเจ็บที่มือซ้าย ที่ทำให้พลาดลงแข่งสนามแรกไปอย่างน่าเสียดายทั้งนี้ ศึกสองล้อชิงแชมป์เอเชีย ARRC 2025 สนามที่ 2 จะมีคิวลงซ้อมกันในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม ตามด้วยการควอลิฟายจะมีขึ้นในช่วงเช้าและลงแข่งขันชิงชนะเลิศเรซที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม และปิดท้ายด้วยเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน นี้แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้าเรซซิ่งไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH