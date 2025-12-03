ศึกชี้ชะตาแชมป์เอเชีย! ทีมไทยพร้อมสร้างตำนาน “ชิพ-นครินทร์” นำทัพฮอนด้า ลุ้นแชมป์ประจำปีรุ่นใหญ่สุด เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง 2025 สนามช้าง

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” พร้อมเดินหน้าล่าความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ในโฮมเรซของคนไทย ด้วยทีมนักแข่งและช่างไทย100% ลุ้นคว้าแชมป์รุ่นท็อปสุด เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) ที่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่การเป็นทีมแรกของประเทศที่บันทึกชื่อในหน้าประวัติศาสตร์เวทีเอเชีย โดยมี ‘ชิพ-นครินทร์’ นักบิดไทยเป็นหัวแถวล่าแชมป์ให้สำเร็จ พร้อมกันนี้ ฮอนด้ายังตอกย้ำบทบาทผู้นำมอเตอร์สปอร์ตไทย ผ่านผลงานของดาวรุ่งโครงการ ‘เรซ ทู เดอะ ดรีม’ ที่สานต่อพลังความหวังในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) และ เอเชีย โปรดัคชั่น 250 ซีซี (AP250) ด้วยศักยภาพอันโดดเด่นของ CBR Series ที่พร้อมพิสูจน์ความเหนือชั้นในสนามระดับทวีป ศึกความเร็วชิงแชมป์เอเชีย รายการ FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 6 สนามสุดท้าย ในวันที่ 5-7 ธันวาคม 2568 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
รุ่น เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) รุ่นท็อปสุดของรายการที่รวบรวมเอานักบิดแถวหน้าจากรายการชิงแชมป์โลกดวลกันอย่างเข้มข้นในซีซั่นนี้ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ลุยการแข่งขันด้วยทีมแข่งและแมคคานิกทีมไทยเป็นปีแรก ด้วยยอดนักบิดอย่าง “ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 กับยอดรถแข่ง Honda CBR1000RR-R ระเบิดผลงานได้อย่างแข็งแกร่งใน 5 สนามแรกที่ตระเวนดวลความเร็วกันในสนามชั้นนำของเอเชีย รั้งอันดับที่ 1 ของตารางแชมเปี้ยนชิพ ด้วยคะแนนสะสม 152 คะแนน โดยห่างจากอันดับที่ 2 อยู่ 4 คะแนน
การแข่งขันสนามสุดท้ายที่เป็นโฮมเรซของทีมและนักบิดไทย จะเป็นโอกาสสำหรับ “ชิพ-นครินทร์” ในการต่อสู้กับคู่แข่งเพื่อคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ให้กับแฟนความเร็วชาวไทย หลังจากที่ซีซั่นนี้ฮอนด้าส่งไปร่วมแข่งขันในโมโตทูรายการออลเจแปนแชมเปี้ยนชิพ รวมถึงซูซูกะ 8 ชั่วโมง เพิ่มประสบการณ์และยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน นำมาซึ่งการทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งใน เอเชีย โร้ดเรซซิ่ง ซีซั่นนี้ โดยผลงานในการแข่งขันสนามแรกที่ประเทศไทย ยอดนักบิดสายเอนเตอร์เทนอย่าง “ชิพ-นครินทร์” สามารถกวาดวินเนอร์มาครองได้ทั้ง 2 เรซ
รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ส่ง 3 ดาวรุ่ง The Next Successor จาก “เรซ ทู เดอะ ดรีม” ลงสนามเพื่อใช้ประสบการณ์ในเวทีระดับชิงแชมป์เอเชียเป็นบันไดพัฒนานักบิดไทย กับ Honda CBR600RR ก่อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 รั้งท็อป 9 ของตารางแชมเปี้ยนชิพด้วยคะแนนสะสม 82 คะแนน ตามมาด้วย “ไฮเปค” กฤษฎา ธนโชติ หมายเลข 18 ที่ระเบิดผลงานด้วยการคว้าโพเดียมอันดับที่ 2 ที่ประเทศอินโดนิเซีย เก็บไปแล้ว 65 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 11 โดยมี “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 สลัดอาการบาดเจ็บในช่วงต้นฤดูกาลกลับมาลงสนามได้ต่อเนื่อง ทำผลงานรั้งอันดับที่ 15 ด้วยคะแนนสะสม 29 คะแนน
อีกหนึ่งไฮไลท์ของการแข่งขันสนามสุดท้าย รุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 (AP250) “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” หนุนดาวรุ่งนักบิดไทยให้ได้รับโอกาสและประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ส่ง “อุ้ม” นพรุธพงษ์ บุญประเวศ และ "เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 12 ลงสนามแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวล์ดการ์ด
ทั้งนี้ การแข่งขันศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 6 สนามสุดท้ายของฤดูกาลนี้ มีคิวลงสนามซ้อมในวันศุกร์ที่ 5 ก่อนจะควอลิฟายเพื่อหาอันดับการออกสตาร์ตการแข่งขันและดวลความเร็วนัดชิงชนะเลิศเรซที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 ต่อเนื่องด้วยชิงชนะเลิศเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 นี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH