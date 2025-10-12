“ชิพ-นครินทร์” คว้าอันดับ 2 รุ่นใหญ่ ครองจ่าฝูงตารางคะแนนสะสม “มิกซ์&ข้าวกล้อง” พาเหรดเก็บแต้ม ARRC สนาม 5 ที่เซปัง

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ระเบิดผลงานต่างแดน! “ชิพ-นครินทร์” คว้าอันดับ 2 รุ่นใหญ่สุด ครองจ่าฝูงตารางคะแนนสะสมลุ้นแชมป์ฤดูกาล ดาวรุ่งไทย “มิกซ์&ข้าวกล้อง” พาเหรดเก็บแต้ม ARRC สนาม 5 ที่เซปัง
“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทีมไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ยกระดับผลงาน ในการแข่งขันเรซที่ 2 ศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนาม 5 ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย “ชิพ-นครินทร์” ทะยาน Honda CBR1000RR-R คว้าโพเดียมอันดับที่ 2 บวกแต้มทะยานขึ้นเป็นผู้นำในตารางคะแนนสะสม ลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลในสนามสุดท้ายที่ประเทศไทยกับรุ่นท็อปสุดของรายการ เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) ขณะที่ ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ดาวรุ่งไทย “มิกซ์&ข้าวกล้อง” สอบผ่านเกมยากทำผลงานบวกคะแนนสะสมในตารางแชมเปี้ยนชิพ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
การแข่งขันรุ่นท็อปสุดของรายการ เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) “ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 บิด Honda CBR1000RR-R สังกัด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ออกจากกริดที่ 6 ทะยานขึ้นมารั้งในกลุ่มนำตั้งแต่ต้นการแข่งขัน ซึ่งเป็นอีกเรซที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเมื่อนักแข่งกลุ่มหน้าลุ้นแชมป์เปิดเกมได้อย่างแข็งแกร่งดวลความเร็วกับคู่แข่งจนถึงเส้นชัย ก่อนคว้าโพเดียมอันดับที่ 2 เก็บผลงานฝากแฟนความเร็วอีกครั้ง พร้อมบวกแต้มในตารางแชมเปี้ยนชิพ ขึ้นรั้งอันดับที่ 1 ด้วยคะแนนสะสม 152 คะแนน เตรียมลุ้นแชมป์ประจำซีซั่นในสนามโฮมเรซเรซที่เป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาล
รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ดาวรุ่ง “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ได้เรียนรู้กับอีกประสบการณ์การแข่งขันที่แตกต่างออกไป จากเงื่อนไขของสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปจากเรซแรกและการแข่งขันที่นักบิดหัวแถวเน้นที่ความแน่นอน ตลอดทั้งเรซจึงเต็มไปด้วยความกดดันและบริหารจัดการการขับขี่ให้ละเอียดที่สุด โดย “มิกซ์”ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 Honda CBR600RR ออกสตาร์ตจากกริด 11 ขยับอันดับดับขึ้นมาได้ทันที พร้อมขึ้นมาต่อสู้ในกลุ่มหัวแถวกลุ่มใหญ่ที่มีคู่แข่งดวลความเร็วกันหลายคัน “มิกซ์-ธนัช” รักษาความแน่นอนพร้อมแซงผ่านคู่แข่งในกลุ่มนำขึ้นมาได้ ก่อนที่จะลอยลำเข้าเส้นชัยคว้าท็อป 7 มาครอง ทางด้านของเพื่อนร่วมทีม “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 ทำผลงานรักษามาตรฐาน เก็บคะแนนสะสมเพิ่มได้อีกเรซจากการเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 14
ทั้งนี้ การแข่งขันศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 6 สนามสุดท้ายของฤดูกาลนี้ จะกลับมาดวลความเร็วกันที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2568 นี้
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH