ทัพนักบิด Honda CBR Series เดินหน้าล่าชัยชนะ “ไฮเปค-กฤษฎา” ท็อปฟอร์มต่อเนื่อง คว้าโพลโพซิชั่น รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600

ทัพนักแข่งแซทเทิลไลท์ทีมบิดรถแข่ง Honda CBR Series ทำผลงานคว้ากริดสตาร์ตแถวหน้าในการควอลิฟายเพื่อจัดอันดับการออกสตาร์ตการแข่งขัน “ไฮเปค-กฤษฎา” นำทัพไล่ล่าชัยชนะด้วยการกดเวลาคว้าโพลโพซิชั่น รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี. ขณะที่รุ่นท็อปสุด ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี. “ซุป-อนุชา” คว้ากริดสตาร์ตแถวหน้าอันดับ 2 ในศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 3 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
รุ่นซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1Pro) บิด Honda CBR1000RR-R ต่อสู้กับสภาพอากาศที่เป็นความท้าทายอย่างมากในการควอลิฟาย เมื่อมีฝนและลมที่แรงเข้ามาโจมตีหลังจากผ่านช่วงต้นเซสชั่น ซี่งเป็นช่วงเวลาที่นักบิดจะเริ่มทำเวลาต่อรอบ และไม่มีนักแข่งลงสนามทำเวลาในช่วงที่ฝนตกหนักก่อนที่จะตัดสินกันโดยใช่เวลาต่อรอบในช่วงต้นการควอลิฟาย ผลปรากฏว่า จอมเก๋า “ซุป" อนุชา นาคเจริญศรี หมายเลข 10 สังกัดทีม โปร ฮอนด้า บริดจสโตน อันเดรียนี เบกดิกซ์ เอเอ็น เรซซิ่ง ทีม ทำเวลาคว้ากริดสตาร์ตอันดับที่ 2 มาครอง ด้าน "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 จากอิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ออกสตาร์ตกริดที่ 4
รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1Pro) คว้า Honda CBR600RR ลุยอย่างต่อเนื่อง “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 จาก อีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส ฮอนด้า ทีม หลังจากคว้าชัยชนะ 2 สนามติดต่อกันยังฟอร์มร้อนแรง ทำเวลาคว้าโพลโพซิชั่นในสนามที่ 3 มาครอง โดยมี "ข้าวกล้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 จากอิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ต่อสู้กันมาอย่างต่อเนื่อง ตามมาติด ๆ ในกริดสตาร์ตที่ 2
รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี (SS1) 2 ดาวรุ่งจาก โปร ฮอนด้า สิทธิพล ไออาร์ซี ดีไอดี ซีบี อาชิ กิตติ เรซซิ่ง ลงแข่งขัน ด้วยรถแข่ง Honda CBR250RR “ต้นกล้า” ภคภัคร พึ่งเจริญ หมายเลข 78 ออกสตาร์ตการแข่งขันจากกริดที่ 21 ส่วนทีมเมท “เฟรม” ภูริทัต จันจาด หมายเลข 98 ออกสตาร์ตการแข่งขันจากกริดที่ 22
ทั้งนี้ โปรแกรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 3 จะดวลความเร็วกันในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 นี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH