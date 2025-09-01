“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” พาธงชาติไทยผงาดโพเดียม 2 รุ่นท็อป ศึกมัลดาลิกาแดนอิเหนา ARRC สนาม4

“ชิพ-นครินทร์” บวกแต้มลุ้นแชมป์รุ่นใหญ่ ASB1000 ควงดาวรุ่งไทย “ไฮเปค-กฤษฎา” แจ้งเกิดแถวหน้ารุ่น SS600
“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทีมแข่งของไทย เก็บผลงานระดับท็อปฝากแฟนความเร็วชาวไทยให้ได้มีความสุขกันอีกครั้ง ในศึก FIM Asia Road Racing
Championship 2025 สนามที่ 4 สนามเปอร์ตามิน่า มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย คว้าโพเดียมใน 2 รุ่นท็อปสุดของการแข่งขัน
จากอันดับที่ 2 ของ “ชิพ-นครินทร์” ในรุ่นใหญ่สุด เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) ด้วยรถแข่ง Honda CBR1000RR-R พร้อมทั้งการพัฒนาขึ้นมา
โชว์ผลงานในแถวหน้าของ The Next Successor ดาวรุ่งนักบิดชาวไทย ด้วยโพเดียมอันดับที่ 2 ของ “ไฮเปค-กฤษฎา” ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี
(SS600) บิด Honda CBR600RR
รุ่นใหญ่สุด เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000)
“ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 บิด Honda CBR1000RR-R
การแข่งขันเรซที่ 1 ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ออกสตาร์ตได้อย่างร้อนแรงดวลกับคู่แข่งในกลุ่มนำ ก่อนที่จะพาธงชาติไทยขึ้นโพเดียมในอันดับที่ 2
การแข่งขันเรซที่ 2 เริ่มต้นเกมอยู่กลุ่มนำและไล่ล่าอันดับที่ 1 ทันที อย่างไรก็ดีช่วงต้นนักบิดไทยโชคร้ายประสบอุบัติเหตุ แต่ไม่ยอมแพ้ยกรถแข่งคู่ใจกลับมาสู้ต่อ ก่อนเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 8
จบการแข่งขันสนามที่ 4 “ชิพ-นครินทร์” ทำผลงานเก็บคะแนนสะสมไปแล้ว 116 คะแนน รั้งอันดับที่ 3 ของตารางแชมป์เปี้ยนชิพ โดยตามผู้นำอยู่เพียง 12 คะแนน ซึ่งโอกาสยังเปิดกว้างสำหรับการลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้ที่เหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก 2 สนามคือที่เซปัง ประเทศมาเลเซีย และโฮมเรซ สนามช้าง ประเทศไทย
รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600)
การแข่งขันเรซที่ 1 “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 แซงสุดมันก่อนคว้าท็อป 4 ทางด้านเพื่อนร่วมทีม "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 ตามมาติดๆ อันดับที่ 5 และ“ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 แซงเข้าเส้นชัยอันดับที่ 11
การแข่งขันเรซที่ 2 “ไฮเปค-กฤษฎา” ยกระดับพัฒนาการขึ้นมาอีกขั้น ใช้จังหวะขยับอันดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ช่วงปลายเกมขึ้นมาเป็นผู้นำพร้อมกับลุ้นชัยชนะกับคู่แข่งจนถึงเส้นชัย ก่อนที่จะคว้าโพเดียมอันดับที่ 2 มาครองได้สำเร็จ เป็นการแจ้งเกิดของนักบิดดาวรุ่งชาวไทยในการคว้าโพเดียมครั้งแรก ในอีกรุ่นสุดเขี้ยวของรายการ โดยมี “ข้าวกล้อง-จักรีภัทร” ขยับขึ้นมาคว้าท็อป 10 ขณะที่ “มิกซ์-ธนัช” ลุ้นอยู่ในกลุ่มนำจนถึงปลายเกม แต่โชคร้ายประสบอุบัติเหตุใน 2 รอบสุดท้ายต้องออกจากการแข่งขัน
ผลงานในตารางคะแนนสะสม “ไฮเปค-กฤษฎา” เก็บเพิ่มเป็น 65 คะแนน ขยับขึ้นมาอยู่ท็อป 8 ของตาราง “มิกซ์-ธนัช” ตามมาในอันดับที่ 10 ด้วยคะแนนสะสม 63 คะแนน และ“ข้าวกล้อง-จักรีภัทร” เก็บเพิ่มเป็น 22 คะแนน รั้งอยู่ในอันดับที่ 16
ทั้งนี้ การแข่งขันรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 5 จะไปแข่งขันกันต่อ ที่สนาม เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2568 นี้
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH