“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” แรงต่อเนื่อง! “ไฮเปค-กฤษฎา” คว้าโพเดียมอันดับ 2 SS600 ที่อินโดฯ

รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) เรซที่ 2 “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ เดินหน้าทำผลงานที่ดีขึ้นอีกระดับ ออกสตาร์ตการแข่งขันจากกริดที่ 10 บิด Honda CBR600RR ที่ท็อปฟอร์มอย่างมากดวลความเร็วกับคู่แข่งระดับหัวแถวของเอเชีย ไล่แซงทำอันดับขึ้นมาได้อย่างสะใจกองเชียร์ชาวไทย ถึงประสบการณ์จะเป็นรองเพราะเป็นปีแรกที่ได้ลงแข่งขัน แต่สามารถขึ้นมารั้งอันดับผู้นำในช่วง 3 รอบสุดท้ายและดวลกับคู่แข่งเพื่อลุ้นวินเนอร์ถึงเส้นชัย ก่อนคว้าโพเดียมอันดับที่ 2 มาครอง เป็นโพเดียมแรกที่ “ไฮเปค” คว้ามาครองหลังจากที่ไทยฮอนด้า ผลักดันส่งลงสนามแข่งขันรายการระดับชิงแชมป์เอเชียเป็นปีแรก ในศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 4 ที่สนามเปอร์ตามิน่า มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย
ขณะที่ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 ออกสตาร์ตการแข่งขันจากกริดที่ 16 พัฒนาผลงานจากเรซแรก คว้าท็อป 10 ได้สำเร็จ ทางด้าน "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 จากกริดที่ 13 เปิดฉากดวลความเร็วในกลุ่มหน้าเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุดนั้น โชคร้ายประสบอุบัติเหตุต้องออกจากการแข่งขันช่วงปลายเกม
ทั้งนี้ การแข่งขันรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 5 จะไปแข่งขันกันต่อ ที่สนาม เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2568 นี้
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH