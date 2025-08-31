The Next Successor ดาวรุ่งไทยฮอนด้า บิด Honda CBR600RR พาเหรดคว้าท็อป 4 ซูเปอร์สปอร์ต 600 เรซแรก อินโดนีเซีย

ดาวรุ่งไทยจาก ”ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ได้รับประสบการณ์และเรียนรู้พัฒนาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 4 รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) เรซที่ 1 ที่สนามเปอร์ตามิน่า มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย แม้มีประสบการณ์น้อยกว่าแต่สามารถต่อสู้กับนักแข่งแถวหน้าของเอเชียคว้าผลงานได้อย่างแข็งแกร่ง
“ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ บิดรถแข่ง Honda CBR600RR หมายเลข 18 ออกสตาร์ตการแข่งขันจากกริดที่ 10 โชว์ฟอร์มแซงสุดเดือดขึ้นมาคว้าท็อป 4 ได้สำเร็จ ตามมาด้วย "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 ที่โชว์ผลงานได้ไม่น้อยหน้ากัน ออกสตาร์ตการแข่งขันจากกริดที่ 13 เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 5 ทางด้านของ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 เริ่มต้นเกมจากกริดที่ 16 แซงเข้าเส้นชัยอันดับที่ 11
ขณะที่การแข่งขันชิงชนะเลิศเรซที่ 2 จะดวลกันต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 นี้
