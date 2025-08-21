“เจ็ตต์ ลอว์เรนซ์” เหมาวินเนอร์ ศึก AMA Pro Motocross สนามที่ 10 เก็บแต้มขาดลอยผงาดคว้าแชมป์ 2025

ฮอนด้าฉลองความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในมอเตอร์สปอร์ต ล่าสุดยอดนักบิดทางฝุ่น “เจ็ตต์ ลอว์เรนซ์” ควบรถแข่ง Honda CRF450R เหมาวินเนอร์เก็บคะแนนสะสมทิ้งห่างในตารางแชมเปี้ยนชิพ ผงาดคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปครองเป็นที่แน่นอน ในศึก AMA Pro Motocross (AMA MX 2025) สนาม10 ที่อันเนดิลล่า เอ็มเอ็กซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
การแข่งขันเรซที่ 1 คู่พี่น้อง เจ็ตต์ และฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์ ทะยานรถแข่ง Honda CRF450R จากทีม Honda HRC Progressive ขึ้นมารั้งอยู่ในกลุ่มท็อป 3 ได้ทันที “เจ็ตต์ ลอว์เรนซ์” หมายเลข 18 ขึ้นมาเป็นผู้นำได้สำเร็จ ขณะที่ “ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์” หมายเลข 96 สามารถไล่ล่าขึ้นมารั้งอันดับที่ 2 ได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนที่ทั้งคู่จะคุมเกมเอาไว้ได้โดยจบการแข่งขัน “เจ็ตต์ ลอว์เรนซ์” เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 คว้าชัยชนะได้สำเร็จ โดยมี “ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์” ตามมาเป็นอันดับที่ 2
การแข่งขันเรซที่ 2 “ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์” ขึ้นมาคว้าโฮลช็อตได้ก่อน และ“เจ็ตต์ ลอว์เรนซ์” ตามมาติดๆ ในการแข่งขันเรซนี้ขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันส์สุดท้าย “เจ็ตต์ ลอว์เรนซ์” คว้าชัยชนะไปครองเหมาโพเดียมอันดับ 1 ในการแข่งขันสนามนี้ทั้ง 2 เรซ พร้อมทิ้งห่างคะแนนสะสม 462 คะแนน ผงาดขึ้นคว้าแชมป์ AMA Pro Motocross (AMA MX 2025) ซีซั่นนี้เป็นที่เรียบร้อยถึงจะเหลือการแข่งขันสนามที่ 11 อีก 1 สนามก็ตาม ด้วยช่องว่างของคะแนนที่มากถึง 53 คะแนน ในส่วนทีมเมท “ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์” คว้าอันดับที่ 2 ในเรซนี้พร้อมบวกคะแนนสะสมเก็บไปแล้ว 409 คะแนน ตามมาเป็นอันดับ 2 ในตารางแชมเปี้ยนชิพ
ทั้งนี้ การแข่งขัน AMA Pro Motocross (AMA MX 2025) สนามที่ 11 สนามปิดฤดูกาล จะไปแข่งขันกันในวันที่ 23 สิงหาคม 2568 นี้ ที่ บัดส์ ครีก มอเตอร์ครอสพาร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
