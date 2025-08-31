“ชิพ-นครินทร์” กระหึ่มเอเชีย ไล่บดคู่แข่งคว้าโพเดียมอันดับที่ 2 เรซ 1 เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี ศึก ARRC สนาม 4

“ชิพ-นครินทร์” ยอดนักบิดไทยจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ใช้ประสบการณ์จากเกมระดับโลก ระเบิดผลงานสุดเคี่ยว ในการแข่งขัน ศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 4 ที่สนามเปอร์ตามิน่า มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย แม้จะพบกับโจทย์ยาก
ต้องออกสตาร์ตจากแถวสองก็ตามทว่าก็สามารถ โชว์ศักยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง คว้าโพเดียมอันดับที่ 2 ได้สำเร็จ
การแข่งขันรุ่น เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) เรซที่ 1 รุ่นใหญ่ที่สุดแรงที่สุดของรายการ “ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 และรถแข่ง Honda CBR1000RR-R พบกับความท้าทายอย่างมากเมื่อต้องออกสตาร์ตจากกริดที่ 5 แต่ยอดนักแข่งไทยทะยานรถแข่งคู่กายขึ้นมารั้งอันดับที่ 2 ได้ตั้งแต่ต้นเกม พร้อมทั้งใช้ประสบการณ์บริหารความเสี่ยงในเรซ คว้าโพเดียมอันดับที่ 2 มาครองได้อย่างยอดเยี่ยม
ขณะที่การแข่งขันชิงชนะเลิศเรซที่ 2 จะดวลกันต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 นี้ ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก https://web.facebook.com/AsiaRoadRacing
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH