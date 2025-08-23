"มิกซ์-ธนัช" ควง "ข้าวกล้อง-จักรีภัทร” บิดยอดรถแข่ง Honda CBR Series คว้าโพล 2 รุ่นท็อป

รุ่น ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1 Pro) รุ่นท็อปสุดของรายการที่รวบรวมนักบิดประสบการณ์สูง ดาวรุ่งนักบิดฮอนด้าพัฒนาความเร็วขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยม "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 จากอิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส คว้า Honda CBR1000RR-R กดเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุด 1.36.176 นาที ผงาดคว้าโพลโพซิชั่นมาครอง ทางด้านจอมเก๋าเจ้าของวินเนอร์สนามแรก “ซุป" อนุชา นาคเจริญศรี หมายเลข 10 สังกัดทีม โปร ฮอนด้า บริดจสโตน อันเดรียนี เบกดิกซ์ เอเอ็น เรซซิ่ง ทีม ออกสตาร์ตแถวหน้าในกริดที่ 3
รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1 Pro) บิด Honda CBR600RR "ข้าวกล้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 สังกัดทีม อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ที่อาการบาดเจ็บดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระเบิดความเร็วในรอบควอลิฟาย คว้าโพลโพซิชั่นด้วยเวลาต่อรอบที่ดีที่สุด 1.41.153 นาที ขณะที่ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 จาก อีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส ฮอนด้า ทีม ยอดดาวรุ่งฟอร์มแรงอีกคนของฮอนด้า คว้ากริดสตาร์ตที่ 3
ขณะที่รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี (SS1) บิด Honda CBR250RR “เฟรม” ภูริทัต จันจาด หมายเลข 98 สังกัดทีม โปร ฮอนด้า สิทธิพล ไออาร์ซี ดีไอดี ซีบี อาชิ กิตติ เรซซิ่ง ออกสตาร์ตในกริดที่ 13 ทางด้านของทีมเมท “ต้นกล้า” ภคภัคร พึ่งเจริญ หมายเลข 78 ออกสตาร์ตกริดที่ 17
ทั้งนี้ การแข่งขัน ศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 2 จะแข่งขันรอบชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2568 นี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
