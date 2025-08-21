Honda CBR Series ยกทัพทีมแซทเทิลไลท์ระเบิดความมันส์ ล่าชัยชนะต่อเนื่อง ในศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 2

ไทยฮอนด้า ส่ง 4 ทีมแซทเทิลไลท์ร่วมทำการแข่งขันใน 3 รุ่นท็อป เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมแข่งไทย เปิดโอกาสให้นักบิดไทยได้พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันควบคู่ไปกับการมอบประสบการณ์ให้กับทัพนักบิด Honda CBR Series จากทีมแซทเทิลไลท์ หลังจากโชว์ศักยภาพคว้าชัยชนะในสนามเปิดฤดูกาลที่พร้อมเต็มอัตรา ในการแข่งขันศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 2 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
โดยรุ่นใหญ่ที่สุดใน รุ่น ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1 Pro) บิด Honda CBR1000RR-R “ซุป" อนุชา นาคเจริญศรี หมายเลข 10 สังกัดทีม โปร ฮอนด้า บริดจสโตน อันเดรียนี เบกดิกซ์ เอเอ็น เรซซิ่ง ทีม ใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกยางที่ถูกต้อง คว้าชัยชนะมาครองได้อย่างสุดมันส์ และนักบิดอีกคนจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส หลังจากที่เรียนรู้และทำการบ้านมาเป็นอย่างดี เป็นโอกาสที่ "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 คว้าอันดับที่ 4 ในสนามแรก
รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1 Pro) ดาวรุ่งนักบิดเสริมประสบการณ์ด้วยการลงสนามกับสุดยอดรถแข่ง Honda CBR600RR สนามแรกพบกับความท้าทายอย่างมากเมื่อต้องลงแข่งขันกลางสายฝน แต่สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 จาก อีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส ฮอนด้า ทีม คว้าชัยชนะมาครองได้อย่างยอดเยี่ยม และ "ข้าวกล้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส สามารถคัมแบ็คกลับมาคว้าท็อป 4 ได้สำเร็จ
ขณะที่รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี (SS1) บิด Honda CBR250RR จาก โปร ฮอนด้า สิทธิพล ไออาร์ซี ดีไอดี ซีบี อาชิ กิตติ เรซซิ่ง ฮอนด้ามอบโอกาสให้กับดาวรุ่งไทยได้เก็บประสบการณ์ โดยมี “เฟรม” ภูริทัต จันจาด หมายเลข 98 คว้าแต้มได้ทันทีจากสนามแรกด้วยท็อป 7 และทีมเมท “ต้นกล้า” ภคภัคร พึ่งเจริญ หมายเลข 78 เก็บประสบการณ์ในการแข่งขันระดับประเทศ พร้อมลงสนามเพื่อพัฒนาผลงานอีกครั้ง
ทั้งนี้ โปรแกรมการแข่งขัน ศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 2 จะดวลความเร็วกันที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคิวซ้อมแรกในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม และควอลิฟายเพื่อหาอันดับการออกสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม ก่อนแข่งขันชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2568 นี้
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH