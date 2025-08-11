มอเตอร์สปอร์ตไทยเดินหน้าต่อ ศึก NEXZTER BRIC Superbike ลุยแข่งสนาม 2 ปลายสิงหาคมนี้

พร้อมลุย! สนามช้างฯ ภายใต้บทบาทเป็นที่พึ่งพิงและดูแลประชาชน จนเป็นข่าวดังในสื่อต่างๆทั่วโลก ได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็น “มากกว่าสนามแข่งรถ” ล่าสุดคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศึกสองล้อทางเรียบรายการใหญ่ที่สุดของประเทศไทย “NEXZTER BRIC Superbike มีมติเดินหน้าผลักดันรายการ กลับเข้าสู่ตารางแข่งขันอีกครั้ง หลังต้องเลื่อนจากช่วงต้นเดือนด้วยสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน ด้านบอสใหญ่ “ตนัยศิริ” เผยสนามแรกได้รับกระแสตอบรับเกินคาด นักแข่ง-ทีมแข่งแน่นทุกคลาส นักบิดอินเตอร์หลั่งไหลร่วมชิงชัย ดันกระแสมอเตอร์สปอร์ตไทยให้โตแบบไม่มีเบรก การแข่งขันสู้กันสุดสนุกเข้มข้นตลอดฤดูกาลแน่นอน เตรียมลุยสนาม 2 วันที่ 22-24 ส.ค.นี้
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ NEXZTER BRIC Superbike Championship (เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ) ที่รวมนักบิดแถวหน้าและนักบิดเลือดใหม่ และทีมแข่งกว่า 1,500 คน จาก 130 ทีม ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ, อเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, อิตาลี, รัสเซีย, อินเดีย, ญี่ปุ่น ฯลฯ ลงไล่ล่าแชมป์ในแต่ละรุ่นมากมาย พร้อมซัพพอร์ตเรซสุดมันส์จากแบรนด์มอเตอร์ไซค์ยักษ์ใหญ่ ฮอนด้าและยามาฮ่า ได้แก่ Honda Thailand Talent Cup, CBR Trophy และ YAMAHA R3 bLUcRU Asia- Pacific Championship, Yamaha R-Series Racing Experience, YAMAHA Moto Challenge
นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เผยทิศทางการแข่งขันรถจักรยานยนต์รายการใหญ่ “NEXZTER BRIC Superbike” ว่า ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาล ยอมรับว่ามีความกังวลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบต่อการทำทีมแข่ง แต่หลังจากผ่านสนามแรกมาแล้วนั้น กลับได้รับการตอบรับที่เกินความคาดหมาย มีรถแข่งลงทำการแข่งขันมากกว่าเดิมในทุกรุ่น อย่างในรุ่น Super Sport 250 ซีซี ซึ่งเป็นคลาสใหม่ที่เปิดครั้งแรก ก็มีนักแข่งสมัครเต็มตั้งแต่สัปดาห์แรก มีนักแข่งต่างชาติเข้ามาร่วมรายการมากขึ้น อาทิ อินเดีย, แคนาดา, รัสเซีย, ไต้หวัน ฯลฯ สะท้อนความเชื่อมั่นในมาตรฐานการแข่งขันระดับสากล นับเป็นสัญญาณเชิงบวกของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย
โดยฤดูกาล 2025 นี้ ยังอัดแน่นด้วยดาวบิดที่มีดีกรีระดับนานาชาติและนักบิดดาวรุ่งมากมาย อาทิ รุ่น Superbike 1,000 ซีซี แสตมป์-อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์, บอล-จักรกฤษณ์ แสวงสวาท, ซุป-อนุชา นาคเจริญศรี, มิกซ์-ธนัช ละอองปลิว มีดีกรี ฝีมืออยู่ในระดับท็อปของเอเชีย รวมทั้ง Super Stock 1000 ซีซี และ Super Sport 600 ซีซี ก็มีนักบิดมากประสบการณ์ลงแข่งขัน โดยเฉพาะรุ่น Super Sport 250 ซีซี มีนักแข่งระดับโปรที่โลดแล่นในระดับเอเชีย รวมทั้งดาวรุ่งที่กำลังรอแจ้งเกิดลงทำการแข่งขัน ทำให้แฟนความเร็วลุ้นกันอย่างสนุกตลอดฤดูกาลได้อย่างแน่นอน
“แนวคิด Anyone can be a Hero ใครๆก็เป็นฮีโร่นักบิดได้ บ่มเพาะ ผลักดันมาตลอดหลายปี โดยการแข่งขันไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะนักแข่งบิ๊กเนม ทีมโรงงานเท่านั้น แต่ต้องการให้เป็นเวทีที่สามารถรวมนักแข่งทั้งระดับโปร นักแข่งอาชีพ ดาวรุ่ง หรือแม้แต่คนธรรมดาที่มีความฝัน ลงแข่งในสนามเดียวกันได้ บันไดก้าวแรกที่สร้างนักบิดหน้าใหม่เข้าสู่วงการสองล้ออย่างต่อเนื่องทั้งเอเชียและระดับโลก นักแข่งและทีมแข่งได้มีสนามที่ติดปีก ฝึกฝน ทั้งด้านโครงสร้าง และการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการทีมขั้นสูง ด้วยมาตรฐานการจัดงานและทีมงานระดับ MotoGP และโครงสร้างพื้นฐานของสนามแข่งขันระดับโลก”
นายตนัยศิริ ยังได้ยกตัวอย่างความสำเร็จของนักบิดที่ไม่เคยแข่งขันระดับโลก โมโตทู, โมโตทรี หรือระดับเอเชีย แต่สามารถแจ้งเกิดกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของรายการอย่าง “ออ ปิตะบุตร” ทุกครั้งที่ลงแข่งขันจะมีแฟนคลับติดตามจำนวนมาก , ป๋อม-นทีธาร ทองโคตร ก็เป็นอีกตัวอย่างของนักแข่งที่ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นจากทีมโรงงาน แต่พิสูจน์ฝีมือ มีชื่อเสียง และดีกรีแชมป์ในรุ่น Super Stock 1000 ซีซี มีฐานแฟนคลับและมีการทำมีเดียประชาสัมพันธ์ทีมอย่างมืออาชีพ”
“ศึกเน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์” ได้มีการขยายฐานแฟนคลับ มีดารานักแสดง ยูทูบเบอร์ และอินฟลูเอนเซอร์สายมอเตอร์สปอร์ต อาทิ โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี, เซียนหรั่ง, แพร-ทวินันท์ เพิ่มพูน รวมทั้ง เบนซ์ เรซซิ่ง ที่ลงแข่งขันในรุ่น Superbike 1000 ซีซี SB2 ต่างมีแฟนคลับติดตามจำนวนมากเข้ามาเชียร์และชมการแข่งขันผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งมากขึ้น โดยเฉพาะโอม-ภวัต ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่หลงใหลในกีฬามอเตอร์สปอร์ตอย่างจริงจัง และจากการซ้อมที่ผ่านมาทำเวลาได้อย่างน่าจับตา ทางสนามคาดหวังว่าแฟนๆ จะได้เห็นเจ้าตัวลงทำการแข่งขันในหนึ่งในสนามของฤดูกาลนี้ โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของการขยายฐานแฟนคลับของรายการให้กว้างขึ้น สร้างสังคมขับขี่อย่างปลอดภัยและชมการแข่งขันในสนามแข่งมากขึ้น”
ทั้งนี้ ศึก “เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์” สนามที่ 2 จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟาย เพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม และปิดท้ายรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคมนี้
ร่วมเชียร์และลุ้นแชมป์ประเทศไทย บัตรแกรนด์แสตนด์ 100 บาท / 1 วัน, บัตรวีไอพี 500 บาท / 1 วัน (จำหน่ายบัตรเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ บริเวณหน้าทางขึ้น Grandstand สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต)
พิเศษ! บัตรชมการแข่งขัน “เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์” มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่บัตร VIP โค้ง 12 และบัตร Paddock Pass + Official Guide Tour (Paddock Raffle) และบัตร PIT Lane Walk ชมการแข่งขันโมโตจีพี 2026 ในกิจกรรม “Chang Int's Friend Pass” เพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง และบัตรชมการแข่งขัน ภายในสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต แล้วโพสต์รูปลง Facebook ส่วนตัวและบรรยายความรู้สึก พร้อมติด #ChangFriendPass และ Tag ไปยังเพจ Chang Circuit Buriram รวมถึงเปิดเป็นสาธารณะ และ Capture ภาพที่โพสต์ส่งมาที่ inbox เพจ Chang Circuit Buriram เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Chang Circuit Buriram