“ชิพ-นครินทร์” เปิดประเดิมซ้อมแรกสุดโหด บิด Honda CBR1000RR-R คว้าท็อป 3 รุ่นใหญ่ ศึก ARRC

ทัพนักบิด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เปิดตัวซ้อมแรกได้อย่างร้อนแรง “ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 บิดยอดรถแข่ง Honda CBR1000RR-R ทำเวลาคว้าท็อป 3 ในการซ้อมรอบ Practice 1 ด้วยเวลาต่อรอบที่ดีที่สุด 1.36.379 นาที ในศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 4 ที่สนามเปอร์ตามิน่า มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย
ทางด้านของ The Next Successor ดาวรุ่งไทยในการซ้อมแรก รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) บิดรถแข่ง Honda CBR600RR สังกัด ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ นำโดย "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 กดเวลาคว้าท็อป 4 ได้ทันที โดยมี “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 ตามมาเป็นอันดับที่ 10 และ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 อยู่ในอันดับที่ 16
ทั้งนี้ การแข่งขันรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 4 มีคิวซ้อมรวม 3 เซสชั่นในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม จากนั้นควอลิฟายเพื่อหาอันดับการออกสตาร์ตและแข่งขันชิงชนะเลิศเรซที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม ก่อนดวลความเร็วต่อเนื่องในการชิงชนะเลิศเรซที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 นี้ ที่สนามเปอร์ตามิน่า มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก https://web.facebook.com/AsiaRoadRacing
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH