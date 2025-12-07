ธงชาติไทยโบกสะบัด “มิกซ์-ธนัช” คว้าวินเนอร์โพเดียม ARRC กระหึ่มโฮมเรซ!

The Next Successor ปล่อยของแบบจัดหนัก! “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ควบ Honda CBR600RR นำทีมโดย “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 พาธงชาติไทยโบกสะบัด กดคันเร่งไม่หยุด ไล่ประกบคู่แข่งทุกโค้งคว้าแชมป์ฉลองชัยโฮมเรซ สร้างเสียงเฮให้แฟนความเร็วแบบไม่หยุดยั้ง พร้อมทีมเมท “ไฮเปค” กฤษฎา ธนโชติ หมายเลข 18 โชว์พลังทีมเวิร์กของนักบิดสายเลือดไทยกันแบบครบเครื่อง เข้าเส้นชัยอันดับที่ 6 ขณะที่“ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 แซงเดือดจบอันดับที่ 9
โปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 ดวลความเร็วนัดชิงชนะเลิศเรซที่ 2 ปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่สุด ASB1000 เวลา 16.10 น.
