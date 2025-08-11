“ฮอนด้า” เหมา 2 รุ่น “นีโม่-จิรัฎฐ์” กวาดแชมป์ Premier MX-1 ควบ Pro MX-2 ศึก FMSCT Thailand Motocross 2025

“ฮอนด้า” ผู้นำด้านรถจักรยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ตของไทย สร้างประวัติศาสตร์ความเร็วอีกครั้งในการแข่งขัน ด้วยการคว้าแชมป์รุ่น Premier MX-1 จากผลงานของ “นีโม่” จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ และรถแข่งทางฝุ่น Honda CRF450R หมายเลข 177 สังกัดทีม Honda Racing Thailand Idemitsu Wannalak Motorsport หลังจากที่ ศึกทางฝุ่นชิงแชมป์ประเทศไทย ยกระดับพิกัดการแข่งขันเพื่อเทียบเท่ากับเกมความเร็วระดับโลก พร้อมกวดอีกแชมป์ในรุ่นท็อปของรายการอย่าง Pro MX-2 ควบคู่ไปกับการทำผลงานของทัพนักบิด Honda CRF450R ขณะที่ฮอนด้าขอต่อยอดปีทอง สานต่อความสำเร็จด้วยการป้องกันแชมป์ในซีซั่นหน้า พร้อมพัฒนาและดันนักแข่งไทยสู่การแข่งขันระดับโลก ศึก FMSCT Thailand Motocross 2025 สนามที่ 10 แข่งขันกันต่อเนื่องที่สนามศูนย์ฝึกกีฬามอเตอร์สปอร์ตแห่งประเทศไทยภาคตะวันออก ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2568
ในรุ่นไฮไลท์ Premier MX-1 “นีโม่-จิรัฎฐ์” คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ไปแล้วจากคะแนนสะสมที่ขาดลอยในสนามที่ 9 แต่ยังมอบเรซสุดพิเศษให้กับแฟนความเร็วชาวไทยลงสนามปิดฤดูกาลด้วยสปริตแชมเปี้ยน ดวลความเร็วไล่แซงคู่แข่งเก็บวินเนอร์ปิดท้ายซีซั่น ฉลองแชมป์ประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ และตอกย้ำความเหนือชั้นของ Honda CRF450R จากการเหมาท็อป 3 บนโพเดียม โดย อันดับที่ 2 ของ “แซงค์” กฤษฎา จำรูญจารีต หมายเลข 17 สังกัดทีม Honda 17 พรนุภาพ Dritshop Idemitsu Dunlop และอันดับที่ 3 “ยศ” ภานุพงศ์ สมสวัสดิ์ หมายเลข 93 จากทีม Honda ส.จ.โก๋ WRC ชาญยนต์ Idemitsu Drtc Drirtshop และ “โออิชิ” พัสกร ปริยวงศธร หมายเลข 3 สังกัดทีม Honda Racing Thailand S Motor เข้าเส้นชัยมาในอันดับ 8
ขณะที่ผลงานปิดฤดูกาลแชมเปี้ยนชิพของทัพนักบิดฮอนด้าในการแข่งขัน Premier MX-1 “นีโม่-จิรัฎฐ์” ที่คว้าแชมป์ด้วยคะแนนสะสม 166 คะแนน คว้าชัยชนะได้ถึง 4 สนาม อันดับที่ 2 ของ “แซงค์-กฤษฎา” เก็บไปได้ 135 คะแนน และอันดับที่ 3 จาก “ยศ-ภานุพงศ์” 125 คะแนน เป็นการเหมาท็อป 3 ของทัพนักบิดฮอนด้าในแชมเปี้ยนชิพของไทย ขณะที่ “โออิชิ-พัสกร” รั้งอันดับที่ 5 ด้วยคะแนนสะสม 102 คะแนน
ขณะที่ Pro MX-2 อีกรุ่นท็อปของรายการชิงแชมป์ประเทศไทย “นีโม่” จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ ควบ Honda CRF250R หมายเลข 177 ชิงดำกับคู่แข่งในสนามที่ 10 แต่สามารถรักษาอันดับเพื่อการันตีแชมป์ประเทศไทยอีกรุ่น ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของฮอนด้าในเกมทางฝุ่นซีซั่นนี้ และนักแข่งอีกคนของรุ่นนี้ “กัปตัน” ธนรัตน์ พานิชไทย หมายเลข 111 สังกัดทีม Honda Asia Bowie Idemitsu S Motor รั้งอันดับ 6 ในตารางแชมเปี้ยนชิพ
“นีโม่-จิรัฎฐ์” เข้าร่วมงานกับ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เป็นปีแรก ก็สามารถระเบิดผลงานด้วยการพา 2 รถแข่งอย่าง Honda CRF450R และ Honda CRF250R กวาดแชมป์ 2 รุ่นท็อป Premier MX-1 ควบ Pro MX-2 ได้สำเร็จ กล่าวว่า “การแข่งขันในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นเพอร์เฟคซีซั่นของผมครับ เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้คือการคว้าแชมป์ทั้ง 2 รุ่น สำหรับ Premier MX-1 มีความสำคัญเพราะว่ามีการแข่งขันปีแรกในรุ่น 450 ในประเทศไทย ดีใจครับที่ได้บันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นแชมป์คนแรก
“นีโม่-จิรัฎฐ์” เจ้าของแชมป์ประเทศไทย กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ร่วมงานกับ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เป้าหมายแรกของผมคือการพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับ พยายามทำเต็มที่ ตั้งใจฝึกซ้อม และขอขอบคุณฮอนด้าที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผลงานออกมาดีด้วยครับ
สำหรับการลงสนามแข่งขันทั้ง 2 รุ่น นั่นทำให้เราต้องขี่รถที่แตกต่างกัน 2 คันในวันเดียวกัน พยายามเข้าใจในตัวรถที่แตกต่างกันในจุดไหน Honda CRF450R ในรุ่น Premier MX-1 เป็นรุ่นที่ใหญ่กว่า รถจะแรงกว่าแต่ว่าน้ำหนักของรถก็จะมากกว่าด้วย เราสามารถทำความเร็วได้ดีกว่าแต่ก็เหนื่อยกว่าด้วยครับ ขณะที่ Honda CRF250R ใน Pro MX-2 จะให้ความคล่องตัวที่มากกว่า และมีความดุดันมากกว่าครับ
สำหรับน้อง ๆ ที่มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นนักแข่ง ก็อยากให้ต่อสู้ครับ มีบ้างที่เราอาจจะบาดเจ็บ อาจจะแพ้ แต่อยากให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง สู้ต่อไปอย่าท้อนะครับ สำหรับแฟน ๆ และกองเชียร์ของฮอนด้า ก็ขอขอบคุณทุก ๆ คนครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับผม ฝากเชียร์นักบิดฮอนด้าทุกคนรวมถึง Honda Racing Thailand Idemitsu Wannalak Motorsport พวกเราจะทำให้เต็มที่ครับ”
ความสำเร็จและสร้างประวัติศาสตร์ความเร็วในการแข่งขันทางฝุ่น จากผลงานของ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ตอกย้ำอีกครั้งถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตของไทย รวมถึงการพัฒนานักแข่งไทยเพื่อประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาอาชีพรวมถึงการต่อยอดสู่การเป็นนักแข่งในระดับนานาชาติ เหมือนการแข่งขันทางเรียบที่ไทยฮอนด้าสร้างประวัติศาสตร์ในรายการโมโตจีพีแล้ว และมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าทำได้อีกครั้งในรายการทางฝุ่น