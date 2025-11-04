“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ผลักดันนักบิดไทยก้าวสู่เวทีญี่ปุ่น ส่ง “นีโม่-จิรัฎฐ์” ท้าทายศึก All Japan Motocross สนามสุดท้าย

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพนักบิดไทยอย่างต่อเนื่อง โดย “นีโม่” จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ หมายเลข 47 แชมป์ประเทศไทยรุ่น Premier MX-1 450 ซีซี ฤดูกาล 2025 สร้างผลงานโดดเด่น คว้าอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน D.I.D All Japan Motocross Championship รุ่น IA-1 สนามที่ 6 ผลการแข่งขันดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนานักบิดไทย โดย “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เดินหน้าสนับสนุน “นีโม่-จิรัฎฐ์” พร้อม “โค้ชโย-ชาคริต รุ่งสุวรรณ” ลงสู้ศึกสนามสุดท้าย ที่สนาม Sportland Sugo จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1–2 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
การแข่งขันสนามสุดท้าย นั้นสุดเข้มข้น เนื่องจากนักแข่งเจ้าถิ่นที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญสภาพสนามมากกว่า เบียดลุ้นแชมป์ประจำปีพร้อมทั้งใช้การแข่งขันสนามนี้เป็นการชี้ขาด ซึ่งเป็นโอกาสของนักบิดไทยอย่าง “นีโม่-จิรัฎฐ์” พร้อมด้วยรถแข่ง Honda CRF450R สังกัด ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ได้เรียนรู้กับด่านทดสอบสำคัญ
“นีโม่-จิรัฎฐ์” ทำเวลาในรอบควอลิฟายรั้งอันดับ 15 ก่อนลงสนามรุ่น IA-1 ซึ่งแข่งขันกัน 2 เรซภายในวันเดียว
โดยในเรซแรกที่ดวลกัน 25 นาทีและ 1 รอบสนาม “นีโม่” แสดงความแข็งแกร่งในการต่อสู้กับนักบิดเจ้าถิ่น ท่ามกลางสภาพสนามที่ท้าทายทั้งร่องลึกและไลน์การขับขี่ที่หลากหลาย ก่อนเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 12
การแข่งขันเรซที่ 2 นักแข่งไทย “นีโม่-จิรัฎฐ์” ใช้โอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างยอดเยี่ยม ยกระดับความเร็วขึ้นมารั้งอันดับในกลุ่มนำ โดยขยับขึ้นมาอยู่ในท็อป 7 และต่อสู้กับยอดนักบิดญี่ปุ่นได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดีโชคร้ายนักแข่งไทยประสบอุบัติเหตุระหว่างเกมส์ แต่ไม่ยอมแพ้ยกรถแข่งขึ้นมาสู้ต่อก่อนจบการแข่งขันเป็นอันดับที่ 12
“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” มุ่งมั่นในการทำผลงานเพื่อแฟนความเร็วชาวไทย พร้อมผลักดันนักแข่งไทยเข้าสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายการทางฝุ่นเป้าหมายในซีซั่นต่อไปคือการป้องกันแชมป์ประเทศไทยใน 2 รุ่นท็อปสุด Premier MX-1 และ Premier MX-2 พร้อมทั้งพัฒนานักบิดไทยและสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย
