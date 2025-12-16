ทัพฟันดาบฟอยล์สาวไทยพ่ายเต็ง 1 สหรัฐฯจอด 16 ทีมศึกเยาวชนโลก

การแข่งขันกีฬาฟันดาบเยาวชนโลก 2025 รายการ Bangkok 2025FIE Foil Junior World Cup ซึ่งเป็นการแข่งขันของนักกีฬาประเภทฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี โดยรายการนี้ มีนักกีฬาจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเก็บคะแนนสะสมโลก ในรุ่นเยาวชน
ในวันสุดท้าย เมื่อ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันประเภทฟอยล์ทีมชาย และหญิง ซึ่งครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในประเภททีมชายจำนวน 20 ชาติ และทีมหญิง 17 ชาติ ประเภทฟอยล์ทีมหญิง ไทยต้องตัดกับเพื่อนร่วมชาติอย่างมาเลเซีย ในรอบ 32 ทีมสุดท้าย โดยนักกีฬาไทยประกอบด้วย ปริยากร ลาภสุขโสภณ, นภัสกร นารี และ ภารัศมี รัตตเสรี
เกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสี แต่ทีมไทยทำได้ดีกว่าด้วยการขึ้นนำตลอด จนมาถึงยกที่ 8 ทีมไทยนำอยู่ 5 คะแนน และปิดจบไปอย่างสวยงามที่สกอร์ 45 – 38 คะแนน ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีม ไปพบกับเต็ง 1 ของรายการอย่าง สหรัฐอเมริกา สุดท้ายทีมไทยต้านทานไม่ไหว พ่ายไปด้วยสกอร์ 6-45 คะแนน จบที่อันดับ 16
สำหรับประเภทฟอยล์ทีมชายของไทย อันดับที่ 19 ของรายการ ที่มีนักกีฬาชายประกอบด้วย แมทธิว ไทเลอร์ เฉิน, วุฒิวรพงษ์ หอปรีชากิจ, ถิรนัฐ สุกิน และ ภาสกร ริฟคินด์ ต้องพบกับทีมอิสราเอล เต็ง 14 ของรายการ ในรอบ 32 ทีมสุดท้าย ผลปรากฏว่าทีมไทยพ่ายไปอย่างเฉียดฉิว 42–45 ทำให้จบที่อันดับ 20
ส่วนแชมป์ปีนี้ประเภททีมหญิงยังคงเป็นของแชมป์เก่าสหรัฐอเมริกา ที่คว้าเหรียญทองไปครอง เหรียญเงินเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีน และอิสราเอลได้เหรียญทองแดง ด้านประเภททีมชาย แชมป์ตกเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามด้วยญี่ปุ่น ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของฝรั่งเศส