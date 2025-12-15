"บรรจง" ไล่ทุบ "ฟิลิปปินส์" ขาดลอย 5-0 ทะลุชิงฯ มวยสากลสมัครเล่น

"ลาด"บรรจง สินสิริ นักชกรุ่น69กก.ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ลุ้นป้องแชมป์ซีเกมส์สมัย3 หลังเอาชนะ มาร์ค แอชลีย์ นักชก
ฟิลิปปินส์ 5-0 ในรอบรองชนะเลิศ
การแข่งขันมวยสากล ซีเกมส์ ที่อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน CU สปอร์ต คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เข้ามาให้กำลังใจนักกีฬาในสนาม เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.
มีนักชกไทยแข่งขันเพียงคู่เดียวในรอบรองชนะเลิศ รุ่น69กก.บรรจง สินสิริ นักชก
จ.ศรีสะเกษ เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ 2 สมัย. พบ มาร์ค แอชลีย์ ฟาจาร์โด้ นักชกฟิลิปปินส์
ผลปรากฎว่า บรรจงไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทยผิดหวังเป็นฝ่ายเดินหน้าไล่ต้อนนักชกตากาล็อก ชนะคะแนนเอกฉันท์5-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และป้องกันแชมป์ซีเกมส์สมัย3 พบ เวลัน ตัน จูน จี(สิงคโปร์)ในวันที่19ธ.ค.
หลังการชก บรรจงเผยว่าวันนี้ชกได้ตามแผน รอบชิงชนะเลิศวันที่19ธ.ค.ฝากพี่น้องชาวไทยและจ.ศรีสะเกษเข้ามาเชียร์และชมทัพนักกีฬาในซีเกมส์ครั้งนี้ด้วย จะเอาเหรียญทองมาฝากให้ได้
ทั้งนี้ทัพกำปั้นไทยเข้าไปชิงเหรียญทองซีเกมส์แล้ว 3คน ประกอบด้วย บรรจง สินสิริ(รุ่น69กก.),ธนัญญา สมนึก(รุ่น63กก.หญิง)และ ใบสน มณีก้อน(รุ่น70กก.หญิง)