ย้ายเวทีมวยสากลซีเกมส์ไปจุฬาฯ เพราะอาคารมวย กกท.เสร็จไม่ทัน

สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ต้องย้ายสังเวียนแข่งขันซีเกมส์ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องสถานที่เดิมก่อสร้างเสร็จไม่ทัน ทำให้ต้องไปจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแทน
ล่าสุด ดร.ประชุม บุญเทียม อุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและรองเลขาธิการสมาคมฯพร้อมด้วยตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าดูสถานที่ ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ร้อยเอกหญิง ชนาธิป ซ้อนขำ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาชมสถานที่
โดยร้อยเอกหญิงชนาธิป ซ้อนขำ ยืนยันว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมรับงานใหญ่อย่างซีเกมส์ ซึ่งพื้นที่สำหรับมวยสากลก็รองรับผู้คนได้หลายพันคน อีกทั้งก็ยังจัดกีฬาอยู่บ่อยๆ
ด้าน ดร.ประชุม บุญเทียม อุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและรองเลขาธิการสมาคมฯเผยว่า สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
ต้องมาดูสถานที่ก็เพราะ ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ก่อสร้างในงบประมาณกว่า 600 ล้านบาท ที่ถูกวางไว้เป็นสังเวียนมวยซีเกมส์ มีปัญหาเสร็จไม่ทันตามกำหนด ทำให้ต้องย้ายสนามแข่งขัน โดยจะย้ายมาแข่งขันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแถมยังเดินทางสะดวกอีกด้วย
ทั้งนี้ กีฬามวยสากล ซีเกมส์ มีจะมีการชิงชัยทั้งหมด 17 เหรียญทอง โดยจะเริ่มแข่งขัน 9 ถึง 19 ธันวาคม นี้