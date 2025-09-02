ซุป’ตาร์ แท็กทีมร่วมแจม จุฬาฯ จัดกิจกรรมดีต่อใจ กระชับมิตร - เสริมสร้างสุขภาวะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอกย้ำความสำเร็จ จัดกิจกรรม “Chulalongkorn University Staff Activity Network” เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและความผูกพันของบุคลากรในองค์กร
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปผลความสำเร็จของการจัด “Chulalongkorn University Staff Activity Network” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งทางกายและใจ และสร้างความผูกพันในชุมชนชาวจุฬาฯ อย่างยั่งยืน
การจัดงานครั้งนี้สะท้อนพันธกิจของศูนย์กีฬาในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรให้แข็งแรงทั้งกายและใจ ตอบโจทย์ Good Health and Well-being (Chula Well-being) ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายสุขภาวะด้วยแนวคิด Empower – Connect – Collaborate
• Empower เสริมพลังด้านสุขภาวะ
• Connect ขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
• Collaborate รวมพลังด้วยความอบอุ่นและจริงใจ
ทั้งหมดนี้คือเจตนารมณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง อยู่ดี มีสุข และพร้อมขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Together We Are One” ตลอด 3 วันของการจัดงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและคึกคัก เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 - 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ลงทะเบียน ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และสนุกสนานกับกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ในบรรยากาศตลาดนัดชาวจุฬาฯ ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม
ไฮไลต์ของงาน วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญหลายท่านเข้าร่วม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ รองอธิการบดีกิจการนิสิต และ ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม รองอธิการบดีด้านกฎหมายและทรัพยากรมนุษย์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสู่ความสำเร็จ
ภายในงานมีกิจกรรมกีฬากระชับมิตรที่สร้างสีสันและได้รับความสนใจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอล บาสเกตบอล 3 คน ที่มี “ทีมซุป'ตาร์” และศิลปินรับเชิญเข้าร่วมสร้างบรรยากาศคึกคัก รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรที่ทีม “แมงปอล้อคลื่น” ได้รับการต้อนรับจากแฟนคลับอย่างอบอุ่น สร้างพลังและความสนุกสนานที่น่าประทับใจ
ในภาคค่ำ ได้มีการจัดกิจกรรม “CHULA NIGHT GLOW – วิ่งเชื่อมใจ สว่างไสวไปด้วยกัน” ซึ่งได้รับการตอบรับจากบุคลากรและศิษย์เก่าอย่างล้นหลาม โดยมี “ร้อยเอกหญิง ชนาธิป ซ้อนขำ” ผู้อำนวยการศูนย์กีฬา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ท่ามกลางแสง สี และเสียงที่สวยงามตระการตา
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงตอกย้ำความมุ่งมั่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่บุคลากร แต่ยังเป็นการสร้าง “พลังแห่งความร่วมมือและความผูกพัน” ที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต