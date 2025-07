RSR Taekwondo Team B ผงาดถ้วยรวมเทควันโดพีทีทีไทยแลนด์ฯ สนามที่ 2

ทีมจอมเตะ RSR Taekwondo Team B ทำผลงานเยี่ยม คว้ารวม 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง คว้าถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 15-17 ปีชายและหญิง ศึกพีทีที ไทยแลนด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ สนามที่ 2 ที่จุฬาฯ ไปครอง ”โค้ชชิต“ วิชิต สิทธิกัณฑ์ เฮดโค้ชเทควันชุดเยาวชน พอใจพัฒนาการเหล่าดาวรุ่ง เตรียมเรียกคัดตัว 6 ส.ค.นี้ เพื่อเข้าแคมป์ทีมชาติ ก่อนลุยเอเชียนยูธเกมส์ หน 3 ที่บาห์เรน เดือนต.ค.นี้การแข่งขัน พีทีที ไทยแลนด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ สนามที่ 2 หรือ Series 2 Juior Cadet (T6)" ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภทเยาวชน รุ่นอายุ 15-17 ปี ที่อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (ซียู สปอร์ตส คอมเพล็กซ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรายการนี้ มีนักกีฬาเยาวชนกว่า 222 คน จาก 70 ชมรมเข้าร่วมชิงชัย ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา แข่งขันเป็นวันสุดท้ายไฮไลต์ของวันสุดท้าย อยู่ที่การแข่งขันในรุ่น 49 กก.หญิง รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผลปรากฎว่า ณัฏฐกันย์ ทองคุณธรรม จาก KCS Academy Of Taekwondo A อาศัยชั้นเชิงเบียดเอาชนะ พิชชา ชูหิรัญ จาก Jaran Taekwondo Thailand A ไป 2-0 ยก ด้วยสกอร์ 4-1 และ 7-6 คว้าเหรียญทองไปครอง ด้านเหรียญทองแดงในรุ่นนี้ เป็นของ แพรวา เรืองงาม จาก RSR Taekwondo Team A กับ ฐิติกานต์ สิลาโส จาก Centers And The Fast Aด้านเกมในรุ่น 63 กก.ชาย รอบชิงชนะเลิศ ณัฐกิตติ์ มะลิวรรณ จาก Sato Taekwondo A พบกับ ภัทรพล ไทรน้อย จาก Rangsiya Gym A ซึ่งผลการแข่งขันเป็นทาง ณัฐกิตติ์ ที่เอาชนะไป 2-0 ยก 7-4 และ 11-3 คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนเหรียญทองแดง เป็นของ พฤกษ์ สุนทรนนท์ จาก Pavaris Gym A กับ ชณากร แซ่หลิ่ม จาก TIGER THAI TAECHEW Aส่วนผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ รุ่นที่น่าสนใจ มีดังนี้ รุ่น 45 กก.ชาย ธีรนัยน์ แต้ตี่ จาก Taweesilp Taekwondo Thailand A ชนะ ชยณัฐ ปั้นเสือ จาก TIGER THAI TAECHEW A, รุ่น 48 กก.ชาย นิติภูมิ ไชยโยธา จาก Taweesilp Taekwondo Thailand A ชนะ สุวชัช สายสมบัติ จาก GMAC TAEKWONDO TEAM A, รุ่น 59 กก.หญิง จิดาภา เงินบุคคล จาก Rangsiya Gym A ชนะ อชิรญา ฉายางาม จาก THE VISION NACHA A, รุ่นมากกว่า 68 กก.หยิง เสฏฐีญาดา ปรุงทอง จาก RSR Taekwondo Team B ชนะ อิสรีย์ แสงดอก จาก RSR Taekwondo Team Aสรุปหลังจบการแข่งขันในสนามที่ 2 RSR Taekwondo Team B ซึ่งทำผลงานคว้ารวม 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง คว้าถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 15-17 ปีชายและหญิง ไปครอง ด้าน Taweesilp Taekwondo Thailand A คว้าอันดับ 2 หลังคว้ารวม 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ส่วนอันดับ 3 คือ Jaran Taekwondo Thailand A คว้ารวม 2 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง โดยในพิธีมอบถ้วยรางวัลนั้น ร้อยเอกหญิง ชนาธิป ซ้อนขำ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมชนะเลิศด้วยหลังจบการแข่งขัน “โค้ชชิต“ วิชิต สิทธิกัณฑ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย รุ่นเยาวชน เปิดเผยว่า การแข่งขันศึก พีทีที ไทยแลนด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ในสนามนี้ สมาคมได้เห็นนักกีฬาที่มีฝีไม้ลายมือหลายคนที่จะเรียกเข้ามาคัดตัวเพื่อไปแข่งขันกีฬาเอเชียนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ที่บาห์เรน ระหว่าง 22-31 ต.ค.นี้ ซึ่งตอนนี้ทีมชาตินั้นขาดนักกีฬาอยู่ 5 รุ่น“อย่างวันนี้เรามาดูในรุ่น 63 กก.ชาย ซึ่งนักกีฬารูปร่างค่อนข้างดี น่าจะสามารถนำไปต่อยอดได้ เช่นกันกับรุ่น 49 กก.หญิง ซึ่งก็จะต้องไปดูอีกตอนคัดตัวว่าศักยภาพเป็นอย่างไรบ้าง โดยหลังจากนี้สมาคมก็จะให้นักกีฬาเตรียมตัว ก่อนจะเรียกเข้ามาคัดตัวในวันที่ 6 ส.ค.นี้ ซึ่งหลังจากคัดตัวเราก็จะได้นักกีฬาส่วนที่ขาดเข้ามาฝึกซ้อมร่วมกันต่อไป”“โค้ชชิต” ยังเผยอีกว่า นักกีฬาในรุ่นเยาวชนถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหลายคนก็มีแววที่จะสามารถต่อยอดผลงานและฝีมือไปสู่การเป็นนักกีฬาในระดับประชาชนได้ด้วย ครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีของน้องๆเยาวชน เพราะมีการเก็บคะแนนสะสมด้วย ซึ่งในช่วงนี้ที่มีแมตช์แข่งขันนานาชาติหลายรายการ สมาคมก็จะสามารถเรียกนักกีฬาเหล่านี้เข้ามาเพิ่มเติมได้ ส่วนศึก พีทีที ไทยแลนด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ สนามต่อไป สนามที่ 3 ซึ่งจะเป็นการแข่งขันรุ่นประชาชน จะมีขึ้นระหว่าง 23-24 ส.ค.นี้ ที่ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์