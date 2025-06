สุพรรณบุรีพร้อมเต็มร้อย "OLYMPIC DAY SUPHANBURI 2025" 14 มิถุนายนนี้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานการจัดกิจกรรม OLYMPIC DAY 2025 พร้อมด้วยนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม ก่อนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “OLYMPIC DAY SUPHANBURI 2025” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายนนี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากล (Olympic Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี ท่ามกลางบรรยากาศความร่วมมือและการเตรียมงานอย่างเข้มข้นจากทุกภาคส่วน“OLYMPIC DAY SUPHANBURI 2025” ดำเนินตามแนวคิดของปิแอร์ เดอ กูแบร์แต็ง ผู้ก่อตั้งโอลิมปิกสมัยใหม่ ที่เน้น “การมีส่วนร่วมสำคัญกว่าชัยชนะ” โดยนำพลังของกีฬาเชื่อมโยงผู้คนผ่านค่านิยมจิตวิญญาณโอลิมปิก ได้แก่ ความเป็นเลิศ มิตรภาพ และความเคารพ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายอย่างทั่วถึงตามแคมเปญ “Let’s Move” ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความเท่าเทียมทางเพศ การป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการกีฬา (Safe Sports) และสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบความร่วมมือ UN Sports for Climate Action อีกทั้งเส้นทางการเดิน-วิ่งยังออกแบบให้เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก ภายใต้แนวคิด “It’s not the goal, but the journey”นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “กิจกรรม OLYMPIC DAY ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงงานวิ่ง แต่เป็นพื้นที่สร้างพลังทางสังคม เรานำกีฬามาสร้างบทสนทนาเรื่องสิทธิ ความเท่าเทียม ความปลอดภัย และการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นคุณค่าสากลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโอลิมปิกและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” พร้อมเสริมว่า “กระทรวง พม. ได้นำแนวคิด Safe Sport มาจัดกิจกรรมเป็นรูปธรรมผ่านนิทรรศการ เวิร์กชอป เพื่อยุติความรุนแรงทุกรูปแบบในวงการกีฬา โดยเฉพาะกับเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง”ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานการจัดกิจกรรม ฯ เปิดเผยว่า “OLYMPIC DAY SUPHANBURI 2025 เป็นมากกว่างานวิ่ง เพราะเราต้องการให้ทุกคน ‘ขยับด้วยความหมาย’ ไม่ว่าคุณจะวิ่งระยะไกลหรือแค่ก้าวมาเชียร์ เราอยากให้ทุกคนสัมผัสถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วม โดยแนวคิดหลักคือ “It’s not the goal, but the journey” นำพลังของกีฬาเชื่อมโยงผู้คนผ่านค่านิยมจิตวิญญาณโอลิมปิก ได้แก่ ความเป็นเลิศ มิตรภาพ และความเคารพ พร้อมสนับสนุนแคมเปญ ‘Let’s Move’ ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบ UN Sports for Climate Action และแนวของการสร้างการมีส่วนร่วมได้อยู่ในทุกกิจกรรมของการจัดงาน เพราะหากขาดใครคนใดคนหนึ่ง กิจกรรมครั้งนี้คงไม่สำเร็จ”นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า “จังหวัดสุพรรณบุรีมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ระบบจราจร ความปลอดภัย การแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงจิตอาสา ชุมชนและภาคประชาชนที่พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพอย่างอบอุ่น การจัดงานครั้งนี้ยังมีความสำคัญในมิติการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่น เพราะนักวิ่งกว่า 7,000 คนและครอบครัวที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ จะได้สัมผัสทั้งวัฒนธรรม ดนตรี อาหารพื้นถิ่น และวิถีชีวิตสุพรรณบุรี ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง”นายศุภวัฒน์ จงศิริ “ศุภักษร” ผู้บริหารบริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมครั้งนี้ กล่าวว่า “การจัด OLYMPIC DAY ในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นความท้าทายที่งดงาม เราได้เห็นพลังแห่งการมีส่วนร่วมจากทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแท้จริง ทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สมาคมกีฬา และภาคประชาชน ต่างมีบทบาทสำคัญในการทำให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราไม่ได้จัดแค่งานวิ่ง แต่เราสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจให้กับคนทุกกลุ่ม และเชื่อว่าจะสร้างความสุขให้กับนักวิ่ง และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี”ในวันที่ 13 มิถุนายน กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ด้วยการเปิดรับเสื้อและ BIB ที่โรงยิม 600 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปิดให้บริการถึงเวลา 21.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกว่า 7,000 คน รวมถึงจะมีกิจกรรม “OLYMPIC DAY FAIR 2025” นำเสนอ SPORTIANMENT ทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงด้านดนตรีจากสุพรรณบุรีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ คีตะมวยไทย เต้นแอโรบิกกระบี่กระบอง บาสเก็ตบอล 3x3 และการสาธิตกีฬาเคอร์ลิง พร้อมร้านค้าร้านอาหารของดีบ้านฉันสุพรรณบุรี และรถ FOOD TRUCK สุดเก๋จากทั่วประเทศ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬารวมทั้งกิจกรรม-นิทรรศการจากหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ รวมถึงการเสวนาจาก ดร.สุวรรณา ศิลปอาชาประธานการจัดกิจกรรม ฯ , คุณสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประเทศไทย และผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และการพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจจากนักกีฬาฮีโร่โอลิมปิก าทิ เล็ก ชนาธิป ซ้อนขำ , โค้ชเช , เทวินทร์ หาญปราบ , แวว สายสุนีย์ จ๊ะนะ , ไก่ ปวีณา ทองสุก , ขาวผ่อง สิทธิชูชัย และนักกีฬาโอลิมปิกชาวสุพรรณบุรี ลูกหมุน ทองผาภูมิ วงศ์สุขดี เพื่อย้ำบทบาทของกีฬาในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความปลอดภัยวันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งจริง โดยเปิดสองระยะ ได้แก่ Fun Run 5.8 กม. และ Mini Marathon 12.5 กม. เส้นทางวิ่งผ่านแลนด์มาร์กสำคัญทั่วเมืองสุพรรณบุรี ได้แก่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ประตูเมืองสุพรรณบุรี อุทยานมังกรสวรรค์ หอนาฬิกาบรรหาร-แจ่มใส หอคอยบรรหาร-แจ่มใส และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 7,000 คน จะได้รับเสื้อวิ่ง เหรียญที่ระลึก และประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมบริการทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา จุดบริการน้ำดื่ม และช่างภาพตลอดเส้นทาง รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิก อาทิ การประดิษฐ์คบเพลิงโอลิมปิก กิจกรรมวาดภาพ ค่านิยมโอลิมปิก และ Mini Olympic Games และยังมีโซนร้านอาหารและของดีจากสุพรรณบุรี รวมถึง Food Truck หลากหลายรายการในงาน Olympic Day Fair จนถึงเวลา 12.00 น. พร้อมขอความร่วมมือประชาชนศึกษาเส้นทางการเดินทางและแผนผังพื้นที่งานล่วงหน้า รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้ถนนบางช่วงเวลาในวันที่ 14 มิถุนายน เนื่องจากจะมีการปิดการจราจรบางเส้นทาง เพื่อความปลอดภัยของกิจกรรมเดิน-วิ่งกิจกรรมในครั้งนี้ยังส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการคัดแยกขยะ ลดการใช้โฟม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบลงทะเบียนและออกใบประกาศนียบัตร เพื่อลดการใช้กระดาษ กิจกรรม “OLYMPIC DAY SUPHANBURI 2025” ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการใช้กีฬาเป็นพลังบวกในการสร้างสังคมที่เท่าเทียม ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเติมเต็มเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกิจกรรมที่มีความหมายต่อทุกคน ไม่ใช่แค่เฉพาะนักกีฬา แต่รวมถึงครอบครัว ชุมชน นักท่องเที่ยว และทุกหัวใจที่ก้าวมามีส่วนร่วม