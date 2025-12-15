“บิว” นำทัพไต้ฝุ่นไทยหยิบทอง 4x100 พร้อมกดสถิติซีเกมส์ ทีมหญิงเบียดเวียดนามซิวแชมป์สมัยที่ 4

การแข่งขันกรีฑา ในกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่สนามศุภชลาศัย เมื่อ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา เข้าสู่การแข่งขันในวันที่ห้า ไฮไลท์อยู่ที่ วิ่ง 4x100 เมตรชาย โดย "บิว" ภูริพล บุญสอน ยอดลมกรดไทย ก่อนหน้านี้ทำผลงานสุดร้อนแรงคว้า 2 เหรียญทองจาก วิ่ง 100 เมตร และ วิ่ง 200 เมตร พร้อมทำลายสถิติทั้ง 2 รายการ ลงล่าเหรียญทองที่ 3 ให้กับตัวเอง
ในรอบชิงชนะเลิศ วิ่ง 4x100 เมตรชาย ถือว่าเซอร์ไพรส์เล็กน้อย หลังมีการปรับไลน์อัพการวิ่ง โดยให้ “บิว” ภูริพล จากเดิมที่จะวิ่งไม้ 4 สลับมาวิ่งไม้ 2 ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่ไม้แรก ได้แก่ "โอ๊ต" ธวัชชัย หีมเอียด ส่วนไม้ 3 "ก๊วย" ชยุตม์ คงประสิทธิ์ และไม้ 4 "ต้า" สรอรรถ ดาบบัง
ผลปรากฎว่า ทีมไทยวิ่งเข้าเส้นชัยทีมแรก ด้วยเวลา 38.29 วินาที คว้าเหรียญทอง ทำลายทั้งสถิติประเทศไทย ที่เคยทำไว้ 38.55 วินาที ในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2023 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และสถิติซีเกมส์ที่เคยทำไว้ 38.58 วินาที ในซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อปี 2022 นอกจากนี้ยังเป็นสถิติที่ดีกว่าสถิติรายการชิงแชมป์เอเชีย ที่ทีมเกาหลีใต้ ทำไว้ 38.49 วินาที ในกรีฑาชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ด้านวิ่ง 4x100 เมตรหญิง ไทยที่ประกอบไปด้วย ไม้แรก "อิ๋ง" มนัสดา สารมโน, ไม้ 2 "น่าน" ศุภานิช พูลเกิด, ไม้ 3 "ถู" สุกานดา เพชรรักษา และ ไม้ 4 "เบลล์" จิราพัชร ขานอ่อนตา ผลปรากฎว่าทีมสาวไทยเบียดเอาชนะเวียดนาม เข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกแบบหวุดหวิด ด้วยเวลา 43.88 วินาที ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน และเป็นเวลาเท่าสถิติซีเกมส์เดิม ที่เวียดนามทำไว้เมื่อปี 2017 ส่วนเหรียญเงิน เวียดนาม 43.91 วินาที เวลา และ ฟิลิปปินส์ ได้เหรียญทองแดงเวลา 43.97 วินาที
ส่วนวิ่ง 800 เมตรชาย จอชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน ลมกรดลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย ที่ก่อนหน้านี้คว้าเหรียญทองในรายการ 400 เมตรไปแล้ว ลงชิงชัย ผลปรากฎว่า จอชชัว ที่นำก่อนเข้าสู่ทางตรง 100 เมตรสุดท้าย ถูก ลอรานา ฮุยเซน จากฟิลิปปินส์ สปีดแซงและเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ด้วยเวลา 1.48.80 นาที ส่วน จอชชัว จบอันดับ 2 เวลา 1.49.24 นาที และทองแดง เป็นของ วาน ซาฮารี วาน มูฮัมหมัด ฟา จากมาเลเซีย 1.49.85 นาที