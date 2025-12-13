“เฮลล์เกรน” คว้าแชมป์ปิดฤดูกาลเอเชียน ทัวร์ “รัญชนพงศ์” ดีสุดที่ 5

บียอร์น เฮลล์เกรน โปรกอล์ฟจากสวีเดน จบสกอร์รวม 23 อันเดอร์พาร์ 265 คว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นครั้งแรก จากรายการ ซาอุดิ โอเพ่น พรีเซนเต็ด บาย พีไอเอฟ ที่สนามดิรับ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา ขณะที่ รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ ทำผลงานดีสุดในกลุ่มนักกอล์ฟไทยที่อันดับ 5 ด้วยสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 270
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการที่ 21 ปิดฤดูกาล 2025 ซาอุดิ โอเพ่น พรีเซนเต็ด บาย พับลิค อินเวสต์เมนท์ ฟันด์ (พีไอเอฟ) ณ สนามดิรับ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,280 หลา พาร์ 72 ชานเมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีนักกอล์ฟไทยผ่านเข้ารอบมาได้ 14 คน ทั้งนี้เวลาท้องถิ่นประเทศซาอุดิอาระเบียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง
ปิดฉากการชิงชัย บียอร์น เฮลล์เกรน นักกอล์ฟจากสวีเดน ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายในฐานะผู้นำร่วมจากรอบสาม รักษาฟอร์มดีต่อเนื่องหวดได้อีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว จบด้วยสกอร์รวม 23 อันเดอร์พาร์ 265 คว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ ให้กับตัวเองเป็นครั้งแรก พร้อมรับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.58 ล้านบาท โดยเฉือนชนะ แจ็ค ทอมป์สัน จากออสเตรเลีย เพียงสโตรคเดียว
เฮลล์เกรน เผยหลังเป็นนักกอล์ฟจากสวีเดนคนที่ 8 ที่คว้าแชมป์เอเขียน ทัวร์ ว่า “ผมมีความสุขมาก ในที่สุดผมก็ทำได้สำเร็จ ผมเคยแต่เป็นผู้นำในหลายรายการในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แต่ไม่เคยทำสำเร็จมาก่อน ต้องขอบคุณเกรแฮม แคดดี้ของผม ที่ช่วยให้ผมใจเย็นและมีสมาธิ โดยเฉพาะวันนี้ ผมรู้สึกภูมิใจในตัวเอง ทีม และครอบครัวของผมที่คอยผลักดันผมเสมอ”
ขณะที่ โปรรัน-รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ นักกอล์ฟดาวรุ่งวัย 24 ปี เร่งเครื่องหวดเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ ขยับขึ้นมาจบอันดับ 5 ด้วยสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 270 ดีสุดในกลุ่มนักกอล์ฟไทย รับเงินรางวัลไป 41,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.27 ล้านบาท โดยมี โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 ที่ทำเพิ่ม 2 อันเดอร์พาร์ 70 ตามมาที่อันดับ 6 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 271
ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยรายอื่นที่น่าสนใจ ธนภัทร พิชัยกุล (70) สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 275 อันดับ 11 ร่วม, ชัพชัย นิราช (72) และ สาริศ สุวรรณรัตน์ (72) สกอร์รวมคนละ 11 อันเดอร์พาร์ 277 อันดับ 15 ร่วม, วิชญภัทร สินสร้าง (74), ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (69) และ อติรุจ วินัยเจริญชัย (75) สกอร์รวมคนละ 7 อันเดอร์พาร์ 281 อันดับ 41 ร่วม
ทั้งนี้กอล์ฟรายการ ซาอุดิ โอเพ่น พรีเซนเต็ด บาย พีไอเอฟ เป็นแมทช์สุดท้ายของปีตัดสินแชมป์คะแนนสะสมเอเชียน ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต และเป็น คาซุกิ ฮิกะ ซึ่งจบอันดับ 7 ในรายการนี้ จารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ครองตำแหน่งมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ด้วยคะแนนสะสม 2,082.34 คะแนน จากการลงแข่งขัน 14 รายการ โดยนักกอล์ฟที่ติดใน 65 อันดับแรกของตารางในฤดูกาลนี้จะได้สิทธิลงเล่นเอเชียน ทัวร์ ปีหน้า