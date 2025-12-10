xs
โปรไทยพร้อมชิงชัย ซาอุดิ โอเพ่นฯ ปิดฤดูกาลเอเชียน ทัวร์ 2025

นิติธร ทิพย์พงษ์ (ภาพ: Asian Tour)
19 โปรหนุ่มไทยพร้อมลงสู้ศึก “ซาอุดิ โอเพ่น พรีเซนเต็ด บาย พีไอเอฟ” ปิดฤดูกาลเอเชียน ทัวร์ 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 31 ล้านบาท ณ สนามดิรับ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งจะเปิดฉากการแข่งขันรอบแรกพุธที่ 10 ธันวาคมนี้

เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการที่ 21 ปิดฤดูกาล 2025 ซาอุดิ โอเพ่น พรีเซนเต็ด บาย พับลิค อินเวสต์เมนท์ ฟันด์ (พีไอเอฟ) ณ สนามดิรับ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,280 หลา พาร์ 72 ชานเมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคมนี้ มีนักกอล์ฟ 110 คน จาก 35 ประเทศลงชิงชัย โดยจอห์น แคทลิน นักกอล์ฟชาวอเมริกัน จะลงป้องกันแชมป์ในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้เวลาท้องถิ่นประเทศซาอุดิอาระเบียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง

สำหรับกอล์ฟรายการ ซาอุดิ โอเพ่น พรีเซนเต็ด บาย พีไอเอฟ เป็นแมทช์สุดท้ายของปีที่จะตัดสินแชมป์คะแนนสะสมเอเชียน ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ระหว่าง คาซุกิ ฮิกะ ยอดโปรกอล์ฟชาวญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันกำลังรั้งอันดับหนึ่งในตารางที่ 1,958.59 คะแนน และสก็อตต์ วินเซนต์ จากซิมบับเว ที่ตามหลังอยู่ 142.47 คะแนน ทั้งนี้นักกอล์ฟที่ทำคะแนนสะสมติดใน 65 อันดับแรกหลังจบรายการนี้จะได้สิทธิลงเล่นเอเชียน ทัวร์ ปีหน้า

ขณะที่ผู้เล่นชาวไทยลงชิงชัย 19 คน นำโดย โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 และแชมป์เอเชียน ทัวร์ 7 รายการ รวมถึงเหล่าแชมป์เอเชียน ทัวร์ อย่าง นิติธร ทิพย์พงษ์ แชมป์ 3 รายการ, สาริศ สุวรรณรัตน์ แชมป์ 2 รายการ และภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย ที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ รายการก่อนหน้านี้ที่ประเทศอินเดีย เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

โปรฟีเวอร์-นิติธร ทิพย์พงษ์ นักกอล์ฟวัย 29 ปี ซึ่งเมื่อสามปีก่อนสามารถคว้าชัยชนะได้ถึงสองครั้งในปีเดียว และคว้าแชมป์ที่สามในปีถัดมา ทว่าปีนี้จำเป็นต้องจบอันดับท็อป 5 ในสัปดาห์นี้เพื่อรักษาทัวร์การ์ดสำหรับปีหน้า เจ้าตัวเผยว่า “ฟอร์มของผมกำลังดีขึ้น แต่มีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจในสนามอยู่บ้าง แค่สูญเสียความมั่นใจไปนิดหน่อย เพราะวิธีคิดและสวิงของผมมันไม่เป็นอย่างที่คิด ทำให้ผมคิดมากเกินไป แต่ตอนนี้ผมหยุดคิดแบบนั้นและพยายามสนุกกับเกม และผมหลุดพ้นจากความคิดแย่ๆ นั้นได้แล้ว ผมพูดกับตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเวลาเล่นได้ดี เพื่อพยายามกลับมาอยู่ในโซนของตัวเอง”

กอล์ฟรายการซาอุดิ โอเพ่น พรีเซนเต็ด บาย พีไอเอฟ รอบแรก (10 ธ.ค.) กลุ่มแรกเริ่มเวลา 06.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 10.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

