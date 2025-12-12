“บัลลังก์” ซ้อมหนัก ปีนี้ได้กลับบ้านแค่ 2 ครั้ง รับอยากเก่งอย่าง “พี่เทนนิส”

“หยู“ บัลลังก์ ทับทิมแดง จอมเตะดีกรีแชมป์โลก 2025 ออกมากล่าวหลังคว้าเหรียญทองเทควันโด รุ่น 68 กก.ชาย ในกีฬาซีเกมส์ 2025 ว่า สำหรับตนแล้ว จริงๆผ่านเวทีที่ใหญ่กว่านี้มาแล้ว แต่ก็ไม่เคยประมาทคู่แข่งเลย เพราะทุกคนพัฒนาขึ้นมาได้อย่างน่าจับตา ซีเกมส์ครั้งนี้ เป็นซีเกมส์ครั้งแรกของตัวเองด้วย และเล่นในบ้านด้วย ยอมรับว่าตื่นเต้นมาก แต่ก็พยายามโฟกัสที่เกมแล้วกลับมาได้ จากนี้เป้าหมายใหญ่คือโอลิมปิกเกมส์อยู่แล้ว แต่ระหว่างทางก็จะเดินหน้าเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับโลกให้ได้มากที่สุด เก็บประสบการณืให้ได้มากที่สุด
"วันนี้แม่มาดูสดๆที่สนามครั้งแรก ยังไม่ได้เดินไปหาเลย เพราะกลัวจะร้องไห้ก่อน ส่วนตัวไม่ค่อยได้กลับบ้าน เพราะต้องซ้อมอยู่ตลอด ปีนี้ได้กลับบ้าน 2 ครั้งเท่านั้นอยากกลับบ้านมากๆ กลับไปเติมพลัง เป็นครั้งแรก ที่พ่อกับแม่มาเชียร์แมตช์ระดับนานาชาติที่ข้างสนาม ดีใจมากๆที่สามารถทำให้เขาเห็นว่าเราทำเพราะครอบครัว ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพ่อแม่คือกำลังใจสำคัญแค่มองตาก็รู้ใจ"
ต่อข้อถามจากสื่อมวลชนจากผลงานที่ทำได้ทำในช่วงที่ผ่านม ทำให้หลายคนตั้งความหวังว่าจะเป็นตัวความหวังของทัพเทควันโดไทย ต่อจาก "เทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒนากิจ เจ้าของ เหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2 สมัย ส่วนตัวมองเรื่องนี้อย่างไร บัลลังก์ กล่าวว่า "จริงไม่เคยมองจุดนี้เลย ถามว่าอยากเป็นตัวความหวังหรือไม่ ก็อยากเป็นเพราะตัวความหวังคือคนที่คว้าเหรียญทองให้ทีมชาติได้ทุกรายการ อยากเป็นมากเพราะอยากคว้าเหรียญโอลิมปิก จริงๆก็มอง พี่เทนนิส เป็นไอดอลมาโดยตลอด เพราะเขาคว้าเหรียญมาทุกรายการแล้ว อยากทำให้ได้แบบเขา"