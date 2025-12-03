xs
“มิสเตอร์แบล็ก” มอบกาแฟให้บุคลากรการแพทย์ ร่วมฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“มิสเตอร์แบล็ก” ผลิตภัณฑ์กาแฟคนไทย จากจังหวัดขอนแก่น รุดช่วยฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่ นำผลิตภัณฑ์กาแฟดำ มอบให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ สัมผัสกาแฟแท้รสชาติเข้มข้น เติมพลังให้ทีมแพทย์ในช่วงฟื้นฟู

นายธรรมรัตน์ จันท่าจีน เจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟ มิสเตอร์แบล็ก นำกาแฟมอบให้กับบุคลากรการแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่
เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธรรมรัตน์ จันท่าจีน เจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟ มิสเตอร์แบล็ก (Mr.Black coffee) พร้อมด้วยทีมงาน นำผลิตภัณฑ์กาแฟมิสเตอร์แบล็ก ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลในช่วงฟื้นฟู

นายธรรมรัตน์ จันท่าจีน เจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟ มิสเตอร์แบล็ก (Mr.Black coffee) เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้ ถือว่ารุนแรงมาก สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งโรงพยาบาลต้องรักษาผู้ป่วยเป็นภาระหนักอยู่แล้ว ในช่วงนี้ต้องมาฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ






ทางทีมงานมิสเตอร์แบล็กเล็งเห็นความจำเป็นนี้ จึงนำผลิตภัณฑ์มิสเตอร์แบล็ก ซึ่งเป็นกาแฟดำที่แปรรูปมาจากกาแฟพันธุ์โรบัสต้า คั่วบรรจุซอง ไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ดื่มกาแฟดำคุณภาพ จุดเด่นของกาแฟมิสเตอร์แบล็ก เป็นกาแฟดำ ที่ให้กลิ่นหอมของกาแฟ รสชาติเข้มข้น

ที่สำคัญกาแฟมิสเตอร์แบล็กสามารถดื่มได้ทั้งร้อนหรือเย็น เพียงแค่ฉีกซอง เทผงกาแฟลงในขวดพลาสติก จากนั้นเขย่าไม่นาน ก็ได้กาแฟพร้อมดื่มได้ทันที ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้ที่ทีมบุคลากรการแพทย์ต้องการดื่มกาแฟที่สะดวก รวดเร็ว เติมพลังให้ทีมแพทย์พร้อมทำงานได้ทันท่วงที

