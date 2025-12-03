“มิสเตอร์แบล็ก” มอบกาแฟให้บุคลากรการแพทย์ ร่วมฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“มิสเตอร์แบล็ก” ผลิตภัณฑ์กาแฟคนไทย จากจังหวัดขอนแก่น รุดช่วยฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่ นำผลิตภัณฑ์กาแฟดำ มอบให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ สัมผัสกาแฟแท้รสชาติเข้มข้น เติมพลังให้ทีมแพทย์ในช่วงฟื้นฟู
เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธรรมรัตน์ จันท่าจีน เจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟ มิสเตอร์แบล็ก (Mr.Black coffee) พร้อมด้วยทีมงาน นำผลิตภัณฑ์กาแฟมิสเตอร์แบล็ก ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลในช่วงฟื้นฟู
นายธรรมรัตน์ จันท่าจีน เจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟ มิสเตอร์แบล็ก (Mr.Black coffee) เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้ ถือว่ารุนแรงมาก สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งโรงพยาบาลต้องรักษาผู้ป่วยเป็นภาระหนักอยู่แล้ว ในช่วงนี้ต้องมาฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ทางทีมงานมิสเตอร์แบล็กเล็งเห็นความจำเป็นนี้ จึงนำผลิตภัณฑ์มิสเตอร์แบล็ก ซึ่งเป็นกาแฟดำที่แปรรูปมาจากกาแฟพันธุ์โรบัสต้า คั่วบรรจุซอง ไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ดื่มกาแฟดำคุณภาพ จุดเด่นของกาแฟมิสเตอร์แบล็ก เป็นกาแฟดำ ที่ให้กลิ่นหอมของกาแฟ รสชาติเข้มข้น
ที่สำคัญกาแฟมิสเตอร์แบล็กสามารถดื่มได้ทั้งร้อนหรือเย็น เพียงแค่ฉีกซอง เทผงกาแฟลงในขวดพลาสติก จากนั้นเขย่าไม่นาน ก็ได้กาแฟพร้อมดื่มได้ทันที ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้ที่ทีมบุคลากรการแพทย์ต้องการดื่มกาแฟที่สะดวก รวดเร็ว เติมพลังให้ทีมแพทย์พร้อมทำงานได้ทันท่วงที