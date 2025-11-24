“ศุภมาส” ต้อนรับผู้ชนะ Mister International 2025 พร้อมหารือบทบาทไทยสู่เวที Soft Power โลก

รมต.สำนักนายกฯ ต้อนรับผู้ชนะ Mister International 2025 พร้อมหารือบทบาทไทยสู่เวที Soft Power โลก ชูอีกแรงขับสำคัญที่ยกระดับภาพลักษณ์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ
วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2568) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายเคิร์ก บอนแดด ผู้ชนะตำแหน่ง Mister International 2025 จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และคณะผู้บริหารองค์กรมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล นำโดยนายประดิษฐ์ ประดินันทน์ ประธานองค์กรมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ออร์กาไนเซชั่น พร้อมด้วยนายคณพล ตรีทรงเกียรติ Mister International Thailand 2025 และทีมผู้บริหารที่ร่วมเดินทางเข้าคารวะ ณ ทำเนียบรัฐบาล
นางสาว ศุภมาส กล่าวว่า เวที Mister International เป็นหนึ่งในเวทีสุภาพบุรุษระดับโลกที่ได้รับการยอมรับสูง มีผู้ติดตามจากหลายประเทศ และสามารถสะท้อนศักยภาพของไทยในฐานะเจ้าภาพการประกวดระดับนานาชาติได้อย่างชัดเจน การเข้าพบในวันนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการหารือแนวทางการส่งเสริม Soft Power ไทยผ่านความร่วมมือกับองค์กรมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งด้านการท่องเที่ยว อาหาร แฟชั่น และวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยไปยังผู้ชมทั่วโลกจากกว่า 50 ประเทศ
ในการนี้ นางสาว ศุภมาสได้กล่าวถึงบทบาทของรัฐบาลในการผลักดัน Creative Economy และย้ำว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดในลักษณะนี้จะช่วยขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน และการประชาสัมพันธ์ประเทศในระยะยาว พร้อมเปิดประตูให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาค
นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร Mister International ยังได้รายงานการดำเนินงานในประเทศไทย และเสนอความร่วมมือด้านการผลิตคอนเทนต์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขยายการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านแพลตฟอร์มระดับโลก รวมถึงการร่วมส่งเสริมกิจกรรมของจังหวัดต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับนักประกวดและผู้ติดตามจากต่างชาติ
นางสาว ศุภมาส กล่าวในช่วงท้ายว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนความร่วมมือที่ช่วยขับเคลื่อน Soft Power ไทย และเชื่อมั่นว่าเวที Mister International จะเป็นอีกแรงขับสำคัญที่ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ