ตระการตา “Vijit Chao Phraya 2025” มนต์เสน่ห์ริมสายน้ำเจ้าพระยา

ปรากฏการณ์แห่งแสงบนสายน้ำกำลังจะกลับมา!
เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ตระการตา “Vijit Chao Phraya 2025” เทศกาลแห่งแสง สี เสียง ที่จะเปลี่ยนค่ำคืนริมเจ้าพระยาให้สว่างไสวกว่าเดิม
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2568 ณ ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
โดยงาน “Vijit Chao Phraya 2025” จัดรวม 45 วันเต็มแห่งมนต์เสน่ห์ริมสายน้ำ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาอันน่าจดจำ ที่จะเปล่งประกายให้แม่น้ำเจ้าพระยา กลายเป็นเวทีระดับโลกที่ทุกคนต้องมาสัมผัสสักครั้งในชีวิต! โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
