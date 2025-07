“เที่ยวไทยคนละครึ่ง” กลับมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้อีกครั้งแล้ว

อัพเดตล่าสุด! ททท. แจ้งกลับมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” ได้อีกครั้งแล้ว หลังปิดพัฒนาระบบชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 68การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แจ้งกลับมาเปิดระบบให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "เที่ยวไทยคนละครึ่ง" ผ่านทางแอปพลิเคชัน Amazing Thailand หรือเว็บไซต์ www.เที่ยวไทยคนละครึ่ง.comตั้งแต่วันนี้ (10 ก.ค.) เป็นต้นไป หลังจากได้ปิดระบบเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุง พัฒนาระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้วประชาชนสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่จำกัดจำนวนคนแต่ละคนรับสิทธิ์สูงสุดไม่เกินคนละ 5 สิทธิ์แบ่งเป็นที่พักในเมืองหลัก 3 สิทธิ์ ที่พักในเมืองน่าเที่ยว 2 สิทธิ์*โดยสามารถใช้สิทธิ์วันละ 1 ห้อง/คืน เท่านั้น**การรับสิทธิ์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระค่าที่พักกับโรงแรมโดยตรงและได้รับการยืนยันจากโรงแรมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวนสิทธิ์ทั้งสิ้น 500,000 สิทธิ์และเป็นระบบ First Come First Served เมื่อชำระเงิน