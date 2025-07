ชาวเน็ตด่ายับ! “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” ล่มตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียน

โซเชียลด่ายับโครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” ระบบล่มตั้งแต่เปิดลงทะเบียน ก่อนที่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น แต่ระบบก็ยังมีติดขัดอยู่บ้างเมื่อเวลา 08.00 น. ของวันนี้ (1 ก.ค. 68) ทาง ททท. ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” ผ่านทางเว็บไซต์ www.เที่ยวไทยคนละครึ่ง.com และแอปพลิเคชัน Amazing Thailand ซึ่งแน่นอนว่ามีประชาชนแห่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก จนเว็บล่มตามระเบียบ จนโดนชาวโซเชียลด่ายับก่อนที่เวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมง สถานการณ์ในเว็บไซต์ www.เที่ยวไทยคนละครึ่ง.com และแอปพลิเคชัน Amazing Thailand จะดีขึ้นตามลำดับ แต่ก็ยังมีติดขัด ล่าช้าอยู่บ้าง ส่วนทางแอปพลิเคชัน ThaID ยังคงล่ม เข้าไม่ได้เช่นเดิมสำหรับโครงการเที่ยวไทยคนละครี่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักในเมืองท่องเที่ยวหลัก วันธรรมดาในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือคืน และในวันหยุด สนับสนุน 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือคืนเช่นกันกรณีใช้สิทธิ์ในเมืองน่าเที่ยว (เมืองรอง) รัฐบาลสนับสนุน 50% ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด โดยต้องทำการจองและชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทางใช้สิทธิ์ และสามารถเริ่มเดินทางใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2568นอกจากนี้ เมื่อเช็กอินเข้าที่พัก ผู้ใช้สิทธิ์จะได้รับ e-Coupon มูลค่า 500 บาทต่อสิทธิ์ สำหรับเป็นส่วนลดค่าอาหารและกิจกรรมท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Amazing Thailand ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์ Tablet และจองที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เวลา 08.00 น. จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2568 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด โดยกำหนดให้ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และลงทะเบียนผ่าน ThaID Application เพื่อยืนยันตัวตนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” จะมีโอกาสได้รับสิทธิ์ค่าที่พักจำนวนสูงสุด 5 สิทธิ์ ต่อ 1 คน โดยผู้ที่ลงทะเบียนและทำการจองที่พักรวมถึงชำระเงินก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน (First Come First Served)ด้านนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกมาชี้แจงว่า ขณะนี้กำลังเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดอยู่ หลังมีประชาชนจำนวนมากแห่เข้ามาลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมาก จนทำให้โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งล่มตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนและนายสรวงศ์ ยังได้บอกอีกว่า การที่ประชาชนแห่ลงทะเบียนเป็นจำนวนมากนี้ ชี้ให้เห็นว่าคนยังสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศ พร้อมบอกว่าหากมีการใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจนหมดเร็ว ก็อาจมีการพิจารณาเพิ่มสิทธิได้