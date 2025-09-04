‘ธรรมนัส’ พร้อม สส.กล้าธรรม ร่วมดินเนอร์ริมเจ้าพระยา “เสธหิ-สัญญา” โผล่แจม ส่อทิ้ง “รทสช.”

‘ธรรมนัส’ พร้อม สส.ดินเนอร์ร้านริมเจ้าพระยา ก่อนโหวตนายกฯ พรุ่งนี้ เซอร์ไพรซ์ “เสธหิ-สัญญา” โผล่แจม ส่อทิ้ง รทสช.ซบกล้าธรรม
ช่วงคำวันนี้(4 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคกล้าธรรม นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคฯ พร้อมด้วย สส.ของพรรค นัดพบปะรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนประชุมสภาเพื่อลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่32 ในพรุ่งนี้ (5ก.ย.)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพบปะครั้งนี้มี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ผู้อำนวยการพรรครวมไทยสร้างชาติ และนายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมวงด้วย โดยมีความเป็นไปได้สูงที่เตรียมจะย้ายมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม เพื่อเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไป