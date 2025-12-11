อัยยวัฒน์ หลั่งน้ำตาแห่งชัยชนะ คว้าทองขี่ม้าโปโลซีเกมส์ให้ “วิชัย” พ่อผู้ล่วงลับ

อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรเลสเตอร์ ซิตี ที่สวมบทบาทนักกีฬาขี่ม้าโปโลทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์หลังช่วยทีมคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยยอมรับว่าเหรียญทองนี้คือสิ่งที่อยากทำให้ วิชัย ศรีวัฒนประภา คุณพ่อผู้ล่วงลับ
ทีมขี่ม้าโปโลทีมชาติไทย เอาชนะ บรูไน ขาดลอย 7.5-0 คะแนน คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์มาครองได้สำเร็จ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ขี่ม้าโปโลมีแข่งขันในซีเกมส์ครั้งแรก ในซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ไทยคว้าเหรียญทองแดง, ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ไทยค้าเหรียญเงิน
หลังการแข่งขัน อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี ในฐานะนักกีฬาขี่ม้าโปโลทีมชาติไทย กล่าวว่า “เราเตรียมตัว และวางแผนกันค่อนข้างเยอะ พยายามเล่นเกมที่วางแผนไว้ และก็เราไม่ประมาท พยายามทำเต็มที่ เรารู้ว่านัดชิงมันคือเกมเดียวจบ เราพลาดไม่ได้ โชคดีที่เราทำได้สำเร็จ เราพยายามเต็มที่ ฝึกซ้อมกันมานานมาก และทุกคนตั้งใจทำให้ประเทศ และเอาเหรียญทองให้ชาติไทย ”
“ครั้งล่าสุดที่เราเล่นที่นี่คือ 2007 ได้เหรียญทองแดง 2017 เราไปเล่นที่มาเลเซีย ได้เหรียญเงิน ปีนี้เราตั้งเป้าจะทำให้ได้ เราเต็มที่และเราทำได้แล้ว และอยากได้อีกหนึ่งเหรียญ อยากได้สองเหรียญทองตามที่เราตั้งเป้าไว้”
“จริงๆก็ทำเต็มที่ไม่ถึงขั้นต้องกลั้นน้ำตา แต่เราก็อยากทำให้คุณพ่อด้วย เพราะเขาเป็นคนตั้งต้นกีฬาโปโลที่ประเทศไทย และก็อยากได้เหรียญทองมาก และก็ทำได้วันนี้” อุยยวัฒน์ ปิดท้าย