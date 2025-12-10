ม้าโปโลไทยผงาดคว้าทองซีเกมส์สมัยแรก

การแข่งขัน ขี่ม้าโปโล ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สนาม วีเอส สปอร์ต คลับ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568 เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในประเภท 2-4 โกล ระหว่าง ทีมชาติไทย ดีกรีเหรียญเงินจากซีเกมส์ ครั้งที่ 29 พบ บรูไน คู่ปรับเก่าที่ไทยเฉือนชนะ 7.5-7 คะแนนในรอบแรก
ทีมชาติไทยยังคงนำโดยสองพี่น้อง อัยยวัฒน์ – อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา พร้อมด้วย ณัฐพงษ์ ประทุมลีและ ธนาศิลป์ เชื้อวังคำ ส่วนบรูไนใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากรอบแรก นำโดย เจ้าชายอับดุล มาทีน โบลเกียห์, เจ้าชายบาฮาร์ เจฟรี โบลเกียห์, เจ้าหญิงอาซีมะฮ์ โบลเกียห์ และ ฟาริด อับดุลลาห์
ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะบรูไน 7.5-0 คว้า เหรียญทองประวัติศาสตร์ เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่กีฬาขี่ม้าโปโลถูกบรรจุในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 24 โดยไทยเคยคว้าเหรียญทองแดงในครั้งนั้น และเหรียญเงินในซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ก่อนมาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้
จบเกม “ต๊อบ” อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา กัปตันทีม ได้นำรูปของคุณพ่อ วิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้บุกเบิกและก่อตั้งสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลไทย มาร่วมฉลองแชมป์ พร้อมกล่าวว่า “เราก็อยากทำให้คุณพ่อ เพราะเขาเป็นคนตั้งต้นกีฬาโปโลที่ประเทศไทย และอยากได้เหรียญทองมาก ซึ่งวันนี้พวกเราทำได้ครับ”