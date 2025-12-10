คนนครไทยเชียร์ลั่นสนาม!ทีมดาราลงโม่แข้งทีม VIP ซื้อเสื้อ-ซื้อตั๋วกันคึกคัก สมทบทุนสร้างรั้วไทย-เขมร

พิษณุโลก - ส่งเสียงเชียร์กันลั่นขอบสนาม..ฟุตบอลดารา ทีม Star Rider ประชันแข้งทีม VIP นครไทย นำรายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย ช่วยสร้างรั้วไทย-กัมพูชา
นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสไว เจริญศรี นายอำเภอนครไทย นายจุติ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ, ร.อ.อุบล พุทธรักษ์ นายกสมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่และประชาชนชาวนครไทย พร้อมกับ เหล่าดารา ยกทีมนักแตะฟุตบอล นำโดย เกรท-วรินทร, ลีซอ-ธีรเทพ ดาราดังร่วมงานผ้าป่าสมทบทุนสร้างรั้วกั้นชายแดนไทย-เขมร ณ วัดกลาง อ. นครไทย เมื่อบ่ายวานนี้ (9 ธันวาคม 2568)
จากนั้นช่วงเย็นได้เปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ระหว่าง ทีม Star Rider พบ ทีม VIP นครไทย ที่ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนป่าซ่าน อ.นครไทย ซึ่งสนามฟุตบอลแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายวิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้ล่วงลับและผู้ก่อตั้ง King Power มอบเงินก่อสร้างสนามฟุตบอลกว่า 3 ล้านบาท
ไฮไลท์คือ กิจกรรมรวมพลังแห่ง ความภักดี ชูโรงด้วย มีทีมฟุตบอล ดารา Star Rider นำโดย เกรท วรินทร และ “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย (อดีตนักฟุตบอลกองหน้าทีมชาติไทย ไม่เกิน 23 ปี คว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ 8 สมัยซ้อน)
ลงสนามโม่แข้งกับ Vip ซึ่งนำโดยนายอำเภอนครไทยและข้าราชการในนครไทย
ขณะที่ภายในงานมีการจำหน่ายซื้อราคา 299 พร้อมตั๋วเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอีก 4 คู่ นำรายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ไปช่วยสร้างรั้วไทย-กัมพูชา โดยสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก เพื่อกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เลขบัญชี 6440774476
บรรยากาศรอบๆสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามโรงเรียนป่าซ่าน อ.นครไทย คึกคัก ทั้งเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ แห่มาชมดาราและชมการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งก่อนเปิดการแข่งขัน ได้จัดน้องๆถือธง นำหน้านักฟุตบอลคู่ดาราและVip ก่อนเข้าสนาม ทำให้งานดูมีสีสันขึ้นมาทันที เด็กๆต่างกระโกน…ลีซอ ๆๆ พร้อมขอถ่ายรูปคู่กับทีมดาราอีกหลายคนคึกคักฯ ระหว่างแข่งขันก็มีเสียงเชียร์เป็นระยะๆจังหวะนักเตะยิงทำประตู