ฮุนได เปิดตัวแคมเปญระดับโลกสำหรับเยาวชน ต้อนรับศึกฟุตบอลโลก 2026

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ เดินหน้าปลุกกระแสบอลโลก ประกาศรีเทิร์นโปรแกรมเอนเกจแฟนบอลระดับโลกกับแคมเปญ “Be There With Hyundai” พร้อมเปิดตัวกิจกรรมใหม่สุดตื่นเต้นต้อนรับศึก FIFA World Cup 26™ สอดรับพันธกิจของฮุนไดที่ต้องการสร้างเวทีให้เยาวชนและเชื่อมโยงครอบครัวทั่วโลก ปีนี้ฮุนไดจัดเต็มด้วยแคมเปญ การประกวดวาดภาพเด็ก ให้ส่งแรงเชียร์ทีมชาติผ่านงานศิลปะ โดยภาพที่ชนะจะถูกนำไปติดบน รถบัสทีมชาติแบบเป็นทางการ ที่ใช้เดินทางตลอดทัวร์นาเมนต์ เรียกว่าได้แจ้งเกิดผลงานตัวเองบนเวทีฟุตบอลโลกของจริง
มร. ซองวอน จี รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดระดับโลกของ บริษัท ฮุนได มอเตอร์ เผยว่า โครงการ “Be There With Hyundai” คือโอกาสทองให้เด็ก ๆ ทั่วโลกได้ปล่อยพลังความรักในเกมลูกหนังและความฝันที่มีต่อศึก FIFA World Cup 26™ แคมเปญนี้ถ่ายทอดทั้งแพชชันและความหวังของเยาวชน ผ่านดีไซน์บนรถบัสทีมชาติ ที่จะเป็นสื่อเชื่อมความฝันของเด็ก ๆ กับเหล่านักเตะ สร้างพลังร่วมกันแบบจับต้องได้ ฮุนไดจะเดินหน้าสร้างสรรค์โปรแกรมหลากหลาย เพื่อแบ่งปันความตื่นเต้นและอารมณ์ร่วมของฟุตบอลโลกให้แฟนบอลทั่วโลกได้สัมผัสอย่างเต็มอิ่ม”
- จุดประกายพลังสร้างสรรค์เด็กทั่วโลกผ่านการแข่งวาดภาพสุดเร้าใจ
ในศึก FIFA World Cup 26™ ปีหน้า ฮุนได มอเตอร์ เปิดเวทีเชิญชวนเด็กอายุ 5-12 ปี จากทุกชาติที่ร่วมแข่งขัน ให้ปล่อยพลังความภูมิใจในชาติและความรักในเกมฟุตบอล ผ่านการวาดภาพที่ถ่ายทอดความตื่นเต้นของทัวร์นาเมนต์ พร้อมส่งแรงเชียร์ครั้งใหญ่ที่สุดให้ทีมชาติของตัวเอง กับกิจกรรม ‘The Greatest Cheer’ ซึ่งเปิดรับผลงานตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2025 – 30 มกราคม 2026 โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนทั่วโลกได้ร่วมสนุกแบบจัดเต็ม สร้างกระแสมีส่วนร่วมและความคึกคักก่อนศึกใหญ่ระเบิดความมันส์
เด็ก ๆ ที่ต้องการร่วมสนุก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาพวาดทางการได้จากเว็บไซต์ FIFA.com จากนั้นวาดผลงานลงในเทมเพลต สแกนไฟล์ แล้วส่งไปที่อีเมลของฟีฟ่า betherewithhyundai@fifa.org จะมีการคัดเลือก ผู้ชนะ 1 คนต่อ 1 ทีมชาติ และผลงานของเด็กคนนั้นจะถูกนำไปติดบนรถบัสทีมชาติอย่างเป็นทางการ ที่ใช้รับ-ส่งนักเตะตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
ไม่เพียงแค่นั้น ผู้ชนะพร้อมผู้ปกครอง 1 คน ยังได้รับสิทธิ์บินไปร่วมสัมผัสบรรยากาศ FIFA World Cup 26™ ถึงขอบสนาม ซึ่งจะจัดขึ้นที่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2026 โดยของรางวัลจัดให้ครบเซ็ต ทั้ง ตั๋วชมเกมรอบแบ่งกลุ่ม, ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และที่พัก แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุด ๆ สำหรับสายบอลตัวจิ๋วตัวจริง
- ดันแฟนบอลมีส่วนร่วมเต็มพิกัด เสริมพลังเชื่อมโยงทั่ววงการลูกหนัง
แคมเปญ “Be There With Hyundai” ยังคงใช้พลังความยิ่งใหญ่ของเวทีฟุตบอลโลกเป็นสะพานเชื่อมต่อแฟนบอลทั่วโลกเข้าหากัน พร้อมต่อยอดจากกิจกรรมในอดีตที่เน้นเรื่องความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของแฟนบอล สำหรับปี 2026 ฮุนไดหันมาเน้นพลังสร้างสรรค์จากเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ดึงการเล่าเรื่องผ่านงานศิลปะมาเพิ่มสีสันให้แบรนด์โดดเด่นขึ้น พร้อมยกระดับเอนเกจเมนต์กับแฟนบอลรุ่นใหม่ให้แน่นแฟ้นกว่าเดิม
ปีนี้ฮุนไดตั้งเป้าขยายฐานแฟนบอลรุ่นใหม่ให้กว้างยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่เป็นมิตรกับครอบครัว พร้อมผลักดันการเล่าเรื่องระดับโลกผ่าน รถบัสทีมชาติที่ออกแบบไม่ซ้ำใคร ซึ่งเตรียมกลายเป็นไวรัลทั้งออนไลน์และในสนาม นอกจากนี้ ฮุนไดยังย้ำชัดถึงความมุ่งมั่นด้านการตลาดที่โฟกัสเยาวชน ด้วยการสร้างเวทีเปิดกว้างให้แฟนบอลตัวจิ๋วได้มีส่วนร่วมกับเกมลูกหนังอย่างแท้จริง 2006 ที่เยอรมนี แคมเปญ “Be There With Hyundai” ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมสำคัญของฮุนไดมาโดยตลอด เดิมทีเน้นการประกวดคำขวัญทีมชาติ แต่ปีนี้มีการปรับโฉมครั้งใหญ่ เปิดตัว การประกวดวาดภาพเป็นครั้งแรกผลงานศิลปะสุดสร้างสรรค์ของผู้ชนะจะถูกนำไปใช้บนรถบัสทีมชาติอย่างเป็นทางการ ฮุนไดถ่ายทอดวิสัยทัศน์ผ่านงานศิลปะ เชื่อมโยงครอบครัว แฟนบอล และโลกฟุตบอลเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านการเล่าเรื่องที่สัมผัสได้จริงทั้งบนท้องถนนและในสนาม
รายละเอียดการแข่งขัน ขั้นตอนการเข้าร่วม และอัปเดตทั้งหมด ติดตามได้ที่ FIFA.com หรือผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ Hyundai Motor