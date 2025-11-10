อาดิดาส-สยามดิสคัฟเวอรี่ เปิด “adidas Football Fan Zone” ชวนแฟนบอลร่วมนับถอยหลังสู่ฟุตบอลโลก 2026 พร้อมลุ้นเป็นเจ้าของเสื้อทีมชาติ

อาดิดาส (ประเทศไทย) และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม เริ่มต้นการนับถอยหลังสู่มหกรรมกีฬาฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “ฟุตบอลโลก 2026” โดยเปิดตัว “adidas Football Fan Zone” ป็อปอัปสโตร์และโซนกิจกรรมฟุตบอล เพื่อเปิดโอกาสให้แฟนบอลตัวจริงได้เป็นเจ้าของเสื้อแข่งขันทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน “ฟีฟ่าเวิลด์คัพ 2026” (FIFA World Cup 2026) รวมถึงสัมผัส “ทรีอนด้า” (TRIONDA) ลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 – 3 มีนาคม 2569 ที่ Discovery Plaza สยามดิสคัฟเวอรี่
การแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพ 2026 จะเริ่มต้นในระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2569 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก โดยอาดิดาสเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์กีฬาอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันและทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 22 ทีม ซึ่งถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงของอาดิดาส เพื่อให้นักฟุตบอลสามารถโชว์ฟอร์มในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำการเป็น The Biggest Arena of Lifestyle Experiments เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมกีฬาฟุตบอลที่ทั่วโลกตั้งตารอคอย จึงได้ร่วมมือกับอาดิดาส (ประเทศไทย) ในการเปิดตัว “adidas Football Fan Zone” ซึ่งจะมีการวางจำหน่ายเสื้อแข่งขันของทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน และลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันจริง ยิ่งไปกว่านั้น ยังเตรียมจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างต่อเนื่องกว่า 4 เดือน เพื่อให้แฟนบอลตัวจริงได้มีพื้นที่สำหรับค้นพบประสบการณ์และพัฒนาพลังสร้างสรรค์ของตัวเองกับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างไม่รู้จบ
สำหรับ “adidas Football Fan Zone” เปิดให้แฟนบอลทุกคนได้เลือกซื้อเสื้อแข่งขันทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 และยังมี “STRIKEZONE” โซนสำหรับทดลองเตะลูกฟุตบอลทรีอนด้า ซึ่งเป็นลูกฟุตบอลแบบเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลอีกมากมายที่อาดิดาส จัดเต็มให้กับแฟนบอลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 – 3 มีนาคม 2569
พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบตามกำหนด รับของแถมฟรีทันที ตั้งแต่ 7 – 26 พฤศจิกายน 2568 หรือจนกว่าของแถมจะหมด
ซื้อสินค้าครบ 3,500 บาท รับถุงเท้า adidas 1 แพ็ก มูลค่า 500 บาท และเชือกรองเท้า 1 คู่ มูลค่า 200 บาท
ซื้อสินค้าครบ 6,000 บาท รับเสื้อ adidas Graphic Tee 1 ตัว มูลค่า 800 บาท และเชือกรองเท้า 1 คู่ มูลค่า 200 บาท
ซื้อสินค้าครบ 9,000 บาท รับกระเป๋า adidas Backpack 1 ใบ มูลค่า 1,500 บาท และเชือกรองเท้า 1 คู่ มูลค่า 200 บาท
เท่านั้นยังไม่พอ แฟนบอลทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมที่ STRIKEZONE โดยเตะลูกฟุตบอลเข้าในตำแหน่งที่กำหนดขั้นต่ำ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง รับถุง Gymsack มูลค่า 800 บาท ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
นอกจากนี้สยามดิสคัฟเวอรี่ยังมอบโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อช็อปสินค้าภายใน adidas Football Fan Zone ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับฟรี E-CASH COUPON มูลค่า 100 บาท จำนวน 1,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุค www.facebook.com/adidasTH อินสตาแกรม @adidasthailand และ @adidasfootball ติ๊กต็อก @adidas_th หรือที่แฮชแท็ก #adidas และ #adidasfootball