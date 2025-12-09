"กอล์ฟ F.Hero" ออกโรงป้อง "วี-วิโอเล็ต" เสียงเพี้ยนพิธีเปิดซีเกมส์ ชี้ เป็นปัญหาด้านเทคนิค

กอล์ฟ F.Hero แรปเปอร์ชื่อดัง ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจง หลังมีดราม่าเรื่องเสียงที่เพี้ยนของ "วี" วิโอเล็ต วอเทียร์ ในโชว์เพลง 1% ในพิธีเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
โดยโชว์ดังกล่าว "วี" วิโอเล็ต วอเทียร์ ขึ้นเวทีร่วมกับ โต้ง ทูพี และ กอล์ฟ F.Hero ร้องเพลงประจำการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ และปรากฎว่าผู้ที่ชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์ จะได้ยินเสียงของ "วี" ที่ออกมาเพี้ยนอย่างชัดเจน
เรื่องนี้ กอล์ฟ F.Hero กล่าวว่า "เพิ่งมาเห็นในไลฟ์ว่าในโชว์เพลง 1% มีการเปิดไมโครโฟนออกไลฟ์นะครับ ทั้งที่ตอนซ้อมพวกเราได้รับการบรีฟว่าเนื่องจากข้อจำกัดหลายอย่าง โชว์นี้จะเป็นการลิปซิงค์ 100%"
"ดังนั้นเหตุการบนเวทีคือศิลปินจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองในเอียร์มอนิเตอร์เลย เพราะเราปิดเสียงไมโครโฟนไป นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียงของ Violette Wautier ที่ได้ยินในการถ่ายทอดสดร้องไม่ตรง เพราะน้องไม่ได้ยินเสียงตัวเองในหูฟัง รวมถึงเสียงของ TWOPEE ก็มีบางช่วงที่ Delay เพราะโต้งก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองเช่นกัน"
"แต่หากท่านเป็นผู้ชมในสนาม ท่านจะได้ยินเสียงร้องทุกอย่างเป็นปกติ เพราะในสนามเราไม่ได้เปิดเสียงไมโครโฟนและลิปซิงค์เหมือนตอนที่เราได้รับบรีฟมา"
"ทั้งหมดเกิดจากความผิดพลาดส่วนไหนผมเองก็ไม่อาจทราบได้ที่การแสดงสดในสนามไม่ได้รับสื่อสารกับทีม OB จนทำให้การแสดงที่ควรจะลิปซิงค์ทั้งหมดตามที่ถูกกำหนดไว้ถูกเปิดเสียงไมโครโฟนเฉพาะการถ่ายทอดสด แต่ ณ ขณะนี้เห็นใจวีกับโต้งมากที่ความตั้งใจการมาแสดงเพื่อชาติ บ้านเมืองของน้องสุดท้ายแล้วเกิดความผิดพลาดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์วิชาชีพ
น้องทั้งสองคนตั้งใจมากจริงๆครับ โปรดอย่ากล่าวโทษน้องในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผมในฐานะพี่ที่พาน้องมาแสดงต้องขออภัยน้องจากใจ และขออภัยผู้ชมทุกท่านหากสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ท่านผิดหวัง"
"พวกเราทุกคน ทำเต็มที่แล้วจริงๆ"