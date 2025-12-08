วัยโจ๋ลูกเด้งไทยผงาดคว้าถ้วยรวม ศึกเชื่อมสัมพันธ์ 50 ปีไทย-จีน

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเยาวชนชิงถ้วยมิตรภาพไทย–จีน ประจำปี 2568 จัดขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติ KIS ภายใน Reignwood Park ได้ปิดฉากลงด้วยความสำเร็จอย่างสูงสุด โดยทีมเยาวชนจีน ช่วงอายุ 9-18
ปี ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นกว่า 600 คน จนเหลือเพียงสุดยอดฝีมือ 25 คน จากเมืองอู่ฮั่นและซีอาน เดินทางมาดวลกับ เยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2568
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย กล่าวว่า บรรยากาศที่สนามแข่งขันเต็มไปด้วยพลังของเยาวชนไทยและจีนที่พร้อมลงสนามด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง แม้ภาษาอาจต่างกัน ช่วงท้ายการแข่งขัน ยังเกิดภาพที่ทำให้ทั้งกรรมการ ผู้ปกครองและผู้ชมประทับใจไปตามกัน เมื่อเยาวชนจีนลุกขึ้นเชียร์นักกีฬาไทย และเยาวชนไทยส่งเสียงให้กำลังใจนักกีฬาจีนในช่วงแต้มสำคัญ สะท้อนจิตวิญญาณของมิตรภาพที่งอกงามท่ามกลางการแข่งขันอย่างแท้จริง ที่ให้เห็นว่าเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้มาเพียงเพื่อแข่ง แต่พวกเขามาเพื่อเรียนรู้ เติบโต และแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กันและกัน เมื่อการแข่งขันทั้งหมดสิ้นสุดลง ผลก็ทำให้แฟนกีฬาไทยยิ้มไม่หุบทีมเยาวชนไทยทำผลงานได้ตามที่คาดหวัง คว้าชัยชนะและชูถ้วยแชมป์อย่างมีความสุข
"ต้องขอขอบคุณคุณวรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานบริหาร Reignwood Group, ทีมงานมูลนิธิวัฒนธรรมเรนวูด ปักกิ่ง และ Reignwood Park และ โรงเรียนนานาชาติ KIS ที่ร่วมกันผลักดันให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จงดงามเกินความคาดหมาย การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเยาวชนชิงถ้วยมิตรภาพไทย–จีน จะกลับมาอีกครั้งในปีหน้าพร้อมการขยายจำนวนผู้เข้าร่วม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านกีฬาและวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมการจัดงานที่ Reignwood Park ในครั้งนี้ได้ก้าวข้ามขอบเขตของการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นเขียนบทใหม่หลังจากครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 50 ปี ที่จะเดินหน้าต่อไปอีกยาวไกลผ่านรอยยิ้มของเยาวชนและเสียงลูกปิงปองที่จะดังกึงก้องตลอด" นายณัฐวุฒิ กล่าว
ขณะที่ จาง เวย ตัวแทนมูลนิธิวัฒนธรรมเรนวูด ปักกิ่ง ได้กล่าวว่า ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นแรงพลักดันทำให้งานครั้งนี้ “สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าที่คาดหวัง” คำกล่าวนั้นไม่เพียงเป็นการปิดงาน แต่เป็นเหมือนการประกาศว่า “มิตรภาพไทย–จีนกำลังเดินหน้าต่อด้วยความฝันเดียวกัน” เมื่อเห็นรอยยิ้มของเยาวชนทั้งสองประเทศ ภาพการแลกของที่ระลึก ภาพเด็กไทยจับมือเพื่อนจีนพร้อมสัญญาว่า “ปีหน้าพบกันอีกนะ” ทำให้ทุกคนมั่นใจว่า กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความสำเร็จของปีนี้ แต่เป็นรากฐานของมิตรภาพที่จะเติบโตในปีต่อๆ ไป
หลังเสร็จสิ้นการมอบรางวัลใหกับนักกีฬาท่ชนะในทุกประเภทการแข่งขันได้มีงานเลี้ยงฉลอง Farewell Party ณ “พระตำหนักเหรินโซ่วเตี้ยน” ครบรสด้วยเต้น–ร้อง–เรียกรอยยิ้มของเด็กไทย–จีน เมื่อโครงการ Reignwood Park เปิด พระตำหนักเหรินโซ่ว (Renshou Dian) ที่ได้แรงบันดาลใจจากพระราชวังฤดูร้อนในกรุงปักกิ่ง ที่ประดับประดาไปด้วยไฟสร้างบรรยากาศที่มีมนต์ขลังแบบจีนสอดคล้องไปกับซุ้มจัด กิจกรรมแบบไทยทำให้ค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นอย่างลงตัว โดยภายในงานมีการแสดงเต้นของเยาวชนไทยขึ้นและขับร้องโดยเยาวชนจีนอย่างสนุกสนาน โดยไม่ต้องพึ่งภาษาใดๆ จนทั้งห้องโถงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม ที่กลายเป็นสะพานเชื่อมหัวใจกลายเป็นมิตรภาพของเยาวชนทั้ง 2 ประเทศในช่วงเวลาสำคัญของงานเลี้ยง