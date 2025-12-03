เจาะกลยุทธ์ ‘Denla Group’ สร้าง Ecosystem การศึกษา DLTS-DBS ผนึกกำลังปั้นพอร์ตโฟลิโอสู่มหาวิทยาลัยโลก

กลุ่มโรงเรียนเด่นหล้า กางกลยุทธ์สร้าง Ecosystem การศึกษาครบวงจร ผนึกความร่วมมือ DLTS และ DBS วางรากฐานนักเรียนตั้งแต่ประถมสู่มัธยมปลาย เปิดตัวทุน "DLTS Awards" สร้างสะพานเชื่อมต่อนักเรียนสู่ DBS บ่มเพาะนักเรียนคุณภาพ ที่พร้อมเติบโตรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกยุคใหม่ และดึง MUIDS พันธมิตรภาคการศึกษาร่วมสะท้อนมุมมองมหาวิทยาลัยชั้นนำ ถอดรหัสสู่มหาวิทยาลัยระดับสากล ตอกย้ำกลยุทธ์ "สร้างคน" พร้อมแข่งในเวทีโลก
ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเด่นหล้า และผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนนานาชาติ DLTS เปิดเผยว่า โรงเรียนนานาชาติ DLTS ภายใต้ Denla Group ประกาศย้ำความมุ่งมั่นในการ “เสริมสร้างความเป็นเลิศ วางเส้นทางการศึกษาต่อ” ด้วยการขยายความร่วมมือกับ Denla British School (DBS) เพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหลักสูตรของ DLTS สู่ UK Curriculum ของ DBS อย่างราบรื่น
ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้ ยังรวมถึงการเปิดตัว “DLTS Awards” ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียน DLTS ที่มีศักยภาพสูงเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนานาชาติ DBS โดยเฉพาะ พร้อมกันนี้ DLTS ได้ผนึกกำลังกับทีมแนะแนวที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อ (Career Counselling Team) ที่เชี่ยวชาญและมีประวัติความสำเร็จในการส่งนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เพื่อช่วยนักเรียนกำหนดเส้นทางอาชีพและการศึกษาต่ออย่างเหมาะสมที่สุด
วางกลยุทธ์ “สร้างคน” ไม่ใช่แค่ “สร้างคะแนน”
“ภารกิจของ DLTS คือ การมอบเครื่องมือและประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้นักเรียน "ค้นพบ" และ "พัฒนา" ศักยภาพพิเศษเฉพาะตัว (Unique Potential) ที่ทุกคนมีการแข่งขันสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในยุคใหม่ ไม่ใช่แค่เรื่องของคะแนนสอบที่สูงที่สุด แต่เป็นเรื่องของ 'ความโดดเด่นที่มีความหมาย' (Meaningful Uniqueness) นักเรียนต้องรู้ว่าตัวเองคือใคร มีความหลงใหลในเรื่องใด และสามารถนำความรู้ไปสร้างผลกระทบต่อโลกได้อย่างไร” ดร.เต็มยศ กล่าว
ทั้งนี้ DLTS มุ่งเน้นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งในช่วงวัยสำคัญ (Grade 4-7) โดยเน้นสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) และการพัฒนา Growth Mindset ที่กล้าเผชิญความท้าทาย ไม่ใช่แค่การท่องจำเนื้อหา สร้างความยืดหยุ่นและการจัดการแก้ไขปัญหา นักเรียนต้องมีทักษะที่ใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่ผลการเรียน นำไปสู่การสร้างแฟ้มผลงานที่โดดเด่น (Strong Portfolio) ควบคู่ไปกับการพัฒนา Soft Skills เช่น ภาวะผู้นำ การสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกมองหา"
นอกจากนี้ DLTS ได้ผนึกกำลังกับทีมแนะแนวที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อ (Career Counselling Team) ที่เชี่ยวชาญและมีประวัติความสำเร็จในการส่งนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เพื่อช่วยนักเรียนกำหนดเส้นทางอาชีพและเส้นทางการศึกษาต่ออย่างเหมาะสมที่สุด ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ให้มีความพร้อมและสามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล ประกอบด้วย 1.เน้นการค้นพบศักยภาพ การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว เพื่อค้นหาความถนัดและความสนใจเฉพาะของนักเรียน 2.การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ในการวางแผนหลักสูตรเพื่อรองรับการยื่นสมัครมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก 3.สร้างความสำเร็จที่จับต้องได้ ทีมแนะแนวมีประวัติความสำเร็จในการส่งนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย Ivy League และมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอื่นๆ
เปิดตัว "DLTS Awards" สะพานเชื่อมสู่ความเป็นเลิศที่ DBS
ผศ. ดร. ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเด่นหล้า กล่าวว่า เพื่อต่อยอดรากฐานที่แข็งแกร่งนี้ ได้ประกาศเปิดตัว "DLTS Awards" อย่างเป็นทางการ นับเป็นทุนการศึกษาเพื่อยกย่องและส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีศักยภาพสูง ให้ได้เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนานาชาติ DBS เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของในการสนับสนุนเส้นทางการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน โดยมอบโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับนานาชาติที่จะช่วยขยายขีดจำกัดทางวิชาการและศักยภาพส่วนบุคคล
"เราเชื่อมั่นว่ารากฐานที่แข็งแกร่งในช่วงชั้นเรียนต้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตของนักเรียน การร่วมมือกับทีมแนะแนวผู้เชี่ยวชาญจาก DBS และ MUIDS เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาต่อที่ดีที่สุด และการเปิดตัว DLTS Awards ก็เป็นบทพิสูจน์ถึงความตั้งใจของเราในการยกย่องความสามารถพิเศษ และปูทางสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล" ผศ. ดร. ต่อยศ กล่าวเสริม
เปิดเวที "Discovering Future Pathways" ถอดรหัสสู่มหาวิทยาลัยโลก
รศ. ดร.สิงหนาท น้อมเนียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) ซึ่งมาร่วมแนะแนวและสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า MUIDS ในฐานะสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างเยาวชนสู่ระดับอุดมศึกษา MUIDS เล็งเห็นความสำคัญของการวางรากฐานการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น และสามารถเชื่อมต่อกับหลักสูตรในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้ โดยในวันนี้มีความยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้ให้กับ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ DLTS และ DBS ในเวที 'Discovering Future Pathways' นับเป็นโอกาสสำคัญที่เราได้มีส่วนร่วมนำเสนอมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับการศึกษาในระดับมัธยมปลาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวสู่ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและต่างประเทศ
พร้อมกันนี้ ดร.เต็มยศ กล่าวเสริมว่า งาน "Discovering Future Pathways" ที่กำลังจะจัดขึ้นนี้ จะเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ปกครองในการรับฟัง "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด" (Best Practices) และร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ของ DLTS และพันธมิตร ในการบ่มเพาะนักเรียนให้มี "ความเป็นเลิศในทุกด้าน" (Excellence in all aspects) พร้อมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหัวใจสำคัญของการเตรียมความพร้อมในยุคใหม่ว่า "การแข่งขันสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ไม่ใช่แค่เรื่องของคะแนนสอบที่สูงที่สุด แต่เป็นเรื่องของ 'ความโดดเด่นที่มีความหมาย' (Meaningful Uniqueness) นักเรียนต้องรู้ว่าตัวเองคือใคร มีความหลงใหลในเรื่องใด และสามารถนำความรู้ไปสร้างผลกระทบต่อโลกได้อย่างไร การเตรียมพร้อมในวันนี้จึงเป็นการลงทุนใน ชุดทักษะ ที่จะอยู่กับพวกเขาตลอดไป ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกเรียนต่อที่ไหนก็ตาม"
ล่าสุด โรงเรียนนานาชาติ DLTS เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2569 และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน Grade 2 ถึง Grade 7 ที่มีผลการเรียนดีและมีความสามารถ
ข้อมูลเพิ่มเติม FB: DLTS International School rama5 และสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02-459-5691-5 อีเมล์ Info@denlaschool.ac.th หรือ Line: @dlts