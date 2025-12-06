“อุ้ม-นพรุธพงษ์” คว้าโพเดียม AP250 “ชิพ-นครินทร์” ท็อป 4 รุ่นใหญ่ ASB1000 ลุ้นต่อเรซ 2 เอเชีย ARRC สนามสุดท้าย

Honda CBR Series จาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีนักบิดเจ้าถิ่น ในศึกความเร็วชิงแชมป์เอเชีย FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 6 สนามสุดท้ายของฤดูกาลเรซแรก ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมระเบิดผลงานคว้าโพเดียมจากดาวรุ่งไวลด์การ์ด “อุ้ม-นพรุธพงษ์” ในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ขณะที่ ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ดวลความเร็วเกมเดือดคว้าท็อป 4 จากผลงานของ “มิกซ์-ธนัช” ทางด้านของ “ชิพ-นครินทร์” เก็บอันดับที่ 4 เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี ไปลุ้นตัดสินแชมป์ประจำซีซั่นกันต่อในเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568
รุ่น เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) “ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ บิด Honda CBR1000RR-R หมายเลข 41 ออกสตาร์ตการแข่งขันจากกริดที่ 3 ทะยานขึ้นมาเป็นผู้นำได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกม โดยในกลุ่มหน้ามีการเสียบแซงกันอย่างต่อเนื่อง ดวลกันโค้งต่อโค้งถึงจนถึงรอบสุดท้าย ก่อนเก็บอันดับที่ 4 มาครองในเรซแรก โดยต้องไปลุ้นต่อในเรซที่ 2 ว่าใครจะเข้าป้ายคว้าแชมป์ประจำปีนี้
รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ดาวรุ่ง The Next Successor จาก “เรซ ทู เดอะ ดรีม” บิด Honda CBR600RR ปักหลักสู้กับนักแข่งหัวแถวของเอเชีย ในการแข่งขันที่ดุดเดือดที่สุดอีกเรซของซีซั่นนี้ “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 ทำเวลาในการควอลิฟายคว้ากริดสตาร์ตที่ 4 ขณะที่ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนโชติ หมายเลข 18 อยู่ในกริดที่ 11 โดยมี “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 เริ่มต้นการแข่งขันจากอันดับที่ 18
“มิกซ์-ธนัช” ทะยานตัวแข่งขึ้นมาคั่วตำแหน่งในกลุ่มนำตั้งแต่ช่วงต้นการแข่งขัน โดยมี “ไฮเปค-กฤษฎา” ที่ไล่แซงคู่แข่งขึ้นมาร่วมลุ้นตำแหน่งในแถวหน้าได้อีกคัน ทางด้านของ “ข้าวกล้อง-จักรีภัทร” ดวลความเร็วกันของดาวรุ่งฮอนด้าการชิงไลน์ในโค้งสุดท้าย “ไฮเปค-กฤษฎา” ประสบอุบัติเหตุแต่ยังยกรถแข่งสู้สุดใจขี่จนจบการแข่งขันในอันดับที่ 16 ด้าน “มิกซ์-ธนัช” บิดรถแข่งคว้าท็อป 4 ได้สำเร็จ โดยมี “ข้าวกล้อง-จักรีภัทร” ที่ไล่แซงคู่แข่งมาอย่างต่อเนื่องคว้าอันดับที่ 13
รุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 (AP250) สองดาวรุ่งไทยจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ลงสนามด้วยสิทธิ์ไวลด์การ์ด พารถแข่ง Honda CBR250RR เซอร์ไพรส์แฟนความเร็วในเวทีนานาชาติได้ทันที พบกับความดุเดือดตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขันจากนักบิดฟูลซีซั่นที่มีประสบการณ์มากกว่า โดยที่ “อุ้ม” นพรุธพงษ์ บุญประเวศ หมายเลข 20 เริ่มต้นจากกริดสตาร์ตที่ 5 ขณะที่ "เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 12 อยู่ในกริดสตาร์ทที่ 21
2 ดาวรุ่งไทยเริ่มต้นการแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่ง ขยับขึ้นมารั้งอยู่ในกลุ่มนำพร้อมทั้งรีดความเร็ว Honda CBR250RR จาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ขึ้นมาเป็นผู้นำเพื่อลุ้นชัยชนะได้ทั้ง “อุ้ม-นพรุธพงษ์” และ"เฟอร์-ปัญจรุจน์” เรียกเสียงเชียร์จากแฟนความเร็วชาวไทยได้จนถึงช่วงปลายการแข่งขัน ซึ่งต้องมาตัดสินกันถึงโค้งสุดท้าย โดยมีการใช้ประสบการณ์ในการชิงจังหวะกัน ก่อนที่ “อุ้ม-นพรุธพงษ์” จะคว้าอันดับที่ 3 พาธงชาติไทยขึ้นโพเดียมได้สำเร็จ ด้าน "เฟอร์-ปัญจรุจน์” ไล่แซงจากกริดที่ 21 ขึ้นมาคว้าท็อป 6
โปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 ดวลความเร็วนัดชิงชนะเลิศเรซที่ 2 ในช่วงบ่าย เริ่มด้วยรุ่น AP250 เวลา 14.25 น. ต่อด้วย
