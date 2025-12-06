เตรียมระเบิดเสียงเชียร์! “ชิพ-นครินทร์” คว้ากริดสตาร์ตเดือด พร้อมเปิดศึก ASB1000 บ่ายนี้ สนามสุดท้าย

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” พร้อมเตรียมแข่งขันช่วงบ่ายนี้ ขอกำลังใจแรงเชียร์จากแฟนๆชาวไทยร่วมลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาล ในรุ่น เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) รุ่นที่รวบรวมนักบิดระดับเอเชียหัวแถวสุดเคี้ยว นำทีมโดย “ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ บิด Honda CBR1000RR-R หมายเลข 41 คว้ากริดสตาร์ตที่ 3 เปิดโอกาสขยับการเป็นแชมป์ประจำฤดูกาลรุ่นใหญ่สุดในคลาส
ส่วนรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ดาวรุ่งนักบิดไทย พารถแข่ง Honda CBR600RR ลงสนามพัฒนาความเร็ว โดยผลงานของ “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 คว้ากริดสตาร์ตที่ 4 โดย “ไฮเปค” กฤษฎา ธนโชติ หมายเลข 18 คว้ากริดสตาร์ตที่ 11 ขณะที่ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 คว้ากริดสตาร์ตที่ 18
ขณะที่ เอเชีย โปรดักชั่น 250 (AP250) สองดาวรุ่งไทย ที่ได้รับตั๋วไวลด์การ์ดลงแข่งขันสนามนี้ รีดสมรรถนะ Honda CBR250RR “อุ้ม” นพรุธพงษ์ บุญประเวศ หมายเลข 20 สตาร์ตกริดที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งแรกในการลงแข่งขันในรายการนี้ ทางด้าน "เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 12 สตาร์ตกริดที่ 21
ทั้งนี้ โปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 ดวลความเร็วนัดชิงชนะเลิศเรซที่ 1 ในช่วงบ่าย เริ่มด้วยรุ่น AP250 เวลา 14.20 น. ต่อด้วย
รุ่น SS600 เวลา 15.00 น. และปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่สุด ASB1000 เวลา 16.00 น. ติดตามติดขอบจอผ่านทางถ่ายทอดสด https://www.facebook.com/AsiaRoadRacing